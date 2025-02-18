Клиенты PARI уверены в итоговой победе «Бенфики» над «Монако» в Лиге чемпионов

18 февраля «Бенфика» и «Монако» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на успех «Бенфики» — 1.87, что соответствует примерно 52% вероятности. Поставить на то, что выиграют монегаски, можно за 4.00 (около 25%). Ничья котируется за 4.30 (приблизительно 23%).

На успех клуба из Лиссабона по сумме двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1.11. Пари на итоговую победу «Монако» доступно за 6.80. В первом матче португальцы выиграли в гостях со счетом 1:0. Единственный гол забил Вангелис Павлидис.

Клиенты PARI уверены в победе клуба из Португалии. На успех «Бенфики» приходится около 87% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 10% сделано на триумф гостей, еще приблизительно 3% — на ничью по итогам 90 минут. На рынке прохода в 1/8 финала соотношение 91% на 9% в пользу португальцев.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в игре забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.50. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.55.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Бенфика», и «Монако», сыграет коэффициент 1.47. Обратный исход котируется за 2.60. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа «Бенфики» за 9.00. На то, что счет в матче откроет португальский клуб, можно поставить за 1.45. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 2.85.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 5.65 и включил в него пари на то, что в матче будет максимум три гола (тотал меньше 3.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.62. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 860 000 рублей.

«Монако» на выходных разгромил в чемпионате Франции «Нант» (7:1). Поставить на победу команды Александра Головина в Лиге чемпионов можно за 150.00, а вероятность ее выхода в финал аналитики оценили котировкой 65.00.

«Бенфика» после победы в первом матче успела в гостях обыграть «Санту Клару» (1:0) в португальской Примейре. Шансы «орлов» завоевать главный трофей Лиги чемпионов оценили коэффициентом 65.00, а пари на выход в финал доступно за 25.00.

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем».