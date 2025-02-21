Клиенты PARI: «Ак Барс» возьмет реванш у «Нефтехимика» за недавнее поражение в КХЛ

21 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча команду из столицы Татарстана. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.60, что составляет 60% вероятности. Спрогнозировать победу нижнекамцев можно по коэффициенту 4.80 (или 20%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.90 (20%). Победа «Ак Барса» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.35 (71%). Поставить на итоговый успех «Нефтехимика» можно за 3.25 (29%).

Клиенты PARI верят в успех «Ак Барса». На победу казанцев приходится около 95% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 99% на 1% в пользу хозяев арены.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.19, в овертайме — за 6.30, по буллитам — за 8.50. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 6.50. Если нижнекамцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 8.00.

«Нефтехимик» и «Ак Барс» встречались в этом сезоне трижды. Два раза сильнее оказывались казанцы — 4:1, 2:0. Но три дня назад нижнекамцы победили 3:2. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «Ак Барса». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.53. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Динамо» котируется за 2.45.

При этом самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на третий период — 3.25. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 145 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 4.01 и включил в него пари на победу «Ак Барса». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.60.

«Ак Барс» одержал 35 побед и 21 раз уступил в текущем сезоне. Казанцы занимают четвертое место в Восточной конференции КХЛ и идут на серии из четырех поражений подряд. Статистика «Нефтехимика» скромнее: 18 побед и 38 поражений. Нижнекамцы идут на девятом месте в той же зоне. Шансы «Ак Барса» завоевать Кубок Гагарина оцениваются коэффициентом 12.00. Поставить на то, что казанцы станут лучшим клубам Восточной конференции по итогам регулярного сезона, можно за 7.00.