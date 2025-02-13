Женский спринт, 14 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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Программа личных гонок на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде стартует в пятницу, 14 февраля, женским спринтом на 7,5 км. Кого букмекеры считают фаворитками?
Дата / Время: 14.02.2025, 17:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В спринтерском зачете Кубка мира довольно уверенно лидирует немка Франциска Пройс. Она выиграла по золоту, серебро и бронзу в пяти соответствующих гонках сезона. Также по разу побеждали чешка Маркета Давидова, француженки Жюстин Бреза-Буше, Паула Ботэ и Лу Жанмонно.
А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменок, которые не упомянуты выше, входят немка Селина Гротиан и финка Суви Минккинен. Они также поднимались на пьедестал в нынешнем сезоне.
Котировки букмекеров подтверждают высокий статус сборной Франции. Главными фаворитками считаются Лу Жанмонно и Жюлия Симон, чьи шансы на победу PARI оценивает коэффициентами 3,50 и 5,00 соответственно.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Женский спринт. Кто выше?
|1
|2
|Эльвира Эберг — Жюстин Бреза-Буше
|1,75
|1,95
|Лу Жанмонно — Франциска Пройс
|1,48
|2,45
|Доротея Вирер — Ханна Эберг
|1,75
|1,95
|Лу Жанмонно — Жюлия Симон
|1,52
|2,35
|Жюлия Симон — Франциска Пройс
|1,73
|1,97
На прошлом чемпионате мира весь пьедестал в женском спринте заняли француженки. Такого исхода нельзя исключать и теперь, ведь именно эта сборная — лучшая в мире на данный момент.
В смешанной эстафете Жанмонно и Симон подтвердили качественную готовность. Они использовали по одному дополнительному патрону и показали лучшую скорость на своих этапах.
Из этого дуэта шансы на медали, согласимся с букмекерами, на бумаге выше у Жанмонно. Она стабильнее в стрельбе и тем самым более сбалансирована в нынешнем сезоне. Четыре из пяти последних личных гонок в Кубке мира выиграла именно Жанмонно. Рискнем предположить, что она как минимум попадет на пьедестал и в спринте на чемпионате мира.
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