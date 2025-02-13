Женский спринт, 14 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

На прошлом чемпионате мира весь пьедестал в женском спринте заняли француженки. Такого исхода нельзя исключать и теперь, ведь именно эта сборная — лучшая в мире на данный момент.

В смешанной эстафете Жанмонно и Симон подтвердили качественную готовность. Они использовали по одному дополнительному патрону и показали лучшую скорость на своих этапах.

Из этого дуэта шансы на медали, согласимся с букмекерами, на бумаге выше у Жанмонно. Она стабильнее в стрельбе и тем самым более сбалансирована в нынешнем сезоне. Четыре из пяти последних личных гонок в Кубке мира выиграла именно Жанмонно. Рискнем предположить, что она как минимум попадет на пьедестал и в спринте на чемпионате мира.