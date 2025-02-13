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13 февраля 18:47ГлавнаяАналитика

Женский спринт, 14 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Второе золото для Франции?
Александр Бокулёв
Лу Жанмонно. Источник: IBU
Лу Жанмонно. Источник: IBU

Программа личных гонок на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде стартует в пятницу, 14 февраля, женским спринтом на 7,5 км. Кого букмекеры считают фаворитками?

Дата / Время: 14.02.2025, 17:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних женских спринтов на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Жюлия Симон (Франция), Жюстин Бреза-Буше (Франция), Лу Жанмонно (Франция)
  • ЧМ-2023. Дениз Херманн-Вик (Германия), Ханна Эберг (Швеция), Линн Перссон (Швеция)
  • ОИ-2022. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция), Доротея Вирер (Италия)
  • ЧМ-2021. Тириль Экхофф (Норвегия), Анаис Шевалье-Буше (Франция), Анна Сола (Беларусь)
  • ЧМ-2020. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия), Сьюзан Данкли (США), Люция Харватова (Чехия)

Расклады перед гонкой

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В спринтерском зачете Кубка мира довольно уверенно лидирует немка Франциска Пройс. Она выиграла по золоту, серебро и бронзу в пяти соответствующих гонках сезона. Также по разу побеждали чешка Маркета Давидова, француженки Жюстин Бреза-Буше, Паула Ботэ и Лу Жанмонно.

А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменок, которые не упомянуты выше, входят немка Селина Гротиан и финка Суви Минккинен. Они также поднимались на пьедестал в нынешнем сезоне.

Ставка на победителя

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Котировки букмекеров подтверждают высокий статус сборной Франции. Главными фаворитками считаются Лу Жанмонно и Жюлия Симон, чьи шансы на победу PARI оценивает коэффициентами 3,50 и 5,00 соответственно.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фавориткам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женский спринт
 Выиграет золотоВыиграет любую медаль
Лу Жанмонно3,501,73
Жюлия Симон5,002,35
Франциска Пройс6,702,60
Эльвира Эберг7,102,70
Жюстин Бреза-Буше7,702,90

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женский спринт. Кто выше?
 12
Эльвира Эберг — Жюстин Бреза-Буше1,751,95
Лу Жанмонно — Франциска Пройс1,482,45
Доротея Вирер — Ханна Эберг1,751,95
Лу Жанмонно — Жюлия Симон1,522,35
Жюлия Симон — Франциска Пройс1,731,97

Прогноз

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На прошлом чемпионате мира весь пьедестал в женском спринте заняли француженки. Такого исхода нельзя исключать и теперь, ведь именно эта сборная — лучшая в мире на данный момент. 

В смешанной эстафете Жанмонно и Симон подтвердили качественную готовность. Они использовали по одному дополнительному патрону и показали лучшую скорость на своих этапах. 

Из этого дуэта шансы на медали, согласимся с букмекерами, на бумаге выше у Жанмонно. Она стабильнее в стрельбе и тем самым более сбалансирована в нынешнем сезоне. Четыре из пяти последних личных гонок в Кубке мира выиграла именно Жанмонно. Рискнем предположить, что она как минимум попадет на пьедестал и в спринте на чемпионате мира.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе смешанную эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Чемпионат мира по биатлону — 2025: фавориты, коэффициенты и трансляции
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