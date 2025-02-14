Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у мужчин

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Первый комплект медалей Финала Гран-при России по фигурному катанию будет разыгран в субботу, 15 февраля. Победителя и призеров определят мужчины-одиночники. Анализируем котировки легальных букмекеров на произвольную программу.
Дата / Время: 15.02.2025, 14:45 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
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После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова:
Ниже сравнительная линия после произвольной программы от компании FONBET.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Мужчины. Кто выше по сумме двух программ?
|1
|2
|Марк Кондратюк — Пётр Гуменник
|1,80
|1,90
|Марк Кондратюк — Владислав Дикиджи
|1,75
|1,95
|Пётр Гуменник — Владислав Дикиджи
|1,80
|1,90
|Владислав Дикиджи — Евгений Семененко
|1,72
|2,00
|Евгений Семененко — Глеб Лутфуллин
|1,42
|2,65
|Макар Игнатов — Николай Угожаев
|1,65
|2,10
|Иван Попов — Роман Савосин
|1,38
|2,80
|Дмитрий Алиев — Андрей Мозалёв
|1,85
|1,85
Ставить на победителя не решимся ввиду высокой интриги и плотности результатов. Обратимся к сравнительной линии. Среди представленных противостояний остановимся на дуэли Семененко и Лутфуллина. Коэффициенты на итоговое превосходство Евгения невысоки, но выглядят вполне рабочими благодаря скромному отрыву после короткой программы.
У Семененко на данный момент объективно больший потенциал, что он регулярно доказывает. На данный момент двукратный чемпион России гораздо опытнее Лутфуллина и в среднем превосходит его как по техническому арсеналу, так и по компонентам. Глеб же только выходит на топ-уровень в стране благодаря первому прорывному сезону на взрослом уровне.
Резюмируя, ставим на то, что Семененко обойдет Лутфуллина по сумме двух программ в Финале Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,42 на такой исход.
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