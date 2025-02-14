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14 февраля 16:18ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у мужчин

Яркая интрига в борьбе за золото
Александр Бокулёв
Евгений Семененко. Источник: ФФККР
Евгений Семененко. Источник: ФФККР

Первый комплект медалей Финала Гран-при России по фигурному катанию будет разыгран в субботу, 15 февраля. Победителя и призеров определят мужчины-одиночники. Анализируем котировки легальных букмекеров на произвольную программу.

Дата / Время: 15.02.2025, 14:45 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

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Общий зачет Гран-при России

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  1. Владислав Дикиджи — 36 очков
  2. Марк Кондратюк — 32
  3. Евгений Семененко — 32
  4. Глеб Лутфуллин — 30
  5. Роман Савосин — 28

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

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  1. Владислав Дикиджи
  2. Глеб Лутфуллин
  3. Евгений Семененко

Результаты короткой программы

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После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова: 

  1. Марк Кондратюк — 104,70 балла
  2. Пётр Гуменник — 104,50
  3. Евгений Семененко — 100,49
  4. Владислав Дикиджи — 99,14
  5. Глеб Лутфуллин — 97,84
  6. Макар Игнатов — 95,94
  7. Николай Угожаев — 91,29
  8. Иван Попов — 89,55
  9. Дмитрий Алиев — 85,65
  10. Андрей Мозалёв — 82,30
  11. Роман Савосин — 82,20
  12. Даниил Самсонов — 59,79

Коэффициенты букмекеров

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Ниже сравнительная линия после произвольной программы от компании FONBET.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Мужчины. Кто выше по сумме двух программ?
 12
Марк Кондратюк — Пётр Гуменник1,801,90
Марк Кондратюк — Владислав Дикиджи1,751,95
Пётр Гуменник — Владислав Дикиджи1,801,90
Владислав Дикиджи — Евгений Семененко1,722,00
Евгений Семененко — Глеб Лутфуллин1,422,65
Макар Игнатов — Николай Угожаев1,652,10
Иван Попов — Роман Савосин1,382,80
Дмитрий Алиев — Андрей Мозалёв1,851,85

Прогноз

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Ставить на победителя не решимся ввиду высокой интриги и плотности результатов. Обратимся к сравнительной линии. Среди представленных противостояний остановимся на дуэли Семененко и Лутфуллина. Коэффициенты на итоговое превосходство Евгения невысоки, но выглядят вполне рабочими благодаря скромному отрыву после короткой программы. 

У Семененко на данный момент объективно больший потенциал, что он регулярно доказывает. На данный момент двукратный чемпион России гораздо опытнее Лутфуллина и в среднем превосходит его как по техническому арсеналу, так и по компонентам. Глеб же только выходит на топ-уровень в стране благодаря первому прорывному сезону на взрослом уровне.

Резюмируя, ставим на то, что Семененко обойдет Лутфуллина по сумме двух программ в Финале Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,42 на такой исход.

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