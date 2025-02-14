Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у мужчин

Ставить на победителя не решимся ввиду высокой интриги и плотности результатов. Обратимся к сравнительной линии. Среди представленных противостояний остановимся на дуэли Семененко и Лутфуллина. Коэффициенты на итоговое превосходство Евгения невысоки, но выглядят вполне рабочими благодаря скромному отрыву после короткой программы.

У Семененко на данный момент объективно больший потенциал, что он регулярно доказывает. На данный момент двукратный чемпион России гораздо опытнее Лутфуллина и в среднем превосходит его как по техническому арсеналу, так и по компонентам. Глеб же только выходит на топ-уровень в стране благодаря первому прорывному сезону на взрослом уровне.

Резюмируя, ставим на то, что Семененко обойдет Лутфуллина по сумме двух программ в Финале Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,42 на такой исход.