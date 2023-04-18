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18 апреля 8:48ГлавнаяАналитика

Теннис, Николас Джарри — Карен Хачанов, 19 апреля: прогноз и коэффициенты на турнир ATP в Барселоне

Третья ракетка России против профильного грунтовика
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Джарри и Хачанова
Источник: соцсети Джарри и Хачанова

В среду, 19 апреля, Карен Хачанов стартует на грунтовом турнире категории ATP 500 в Барселоне с призовым фондом более 2,7 млн евро. Соперником третьей ракетки России по второму кругу соревнований будет чилиец Николас Джарри. Приводим котировки букмекеров и выбираем лучшую ставку на матч.

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Дата / Время: 19.04.2023, не раньше 16:30 мск

Арена: Real Club de Tenis Barcelona-1899 (Барселона, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Николас Джарри (27 лет, 51-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Марко Трунгеллити (Аргентина) - 7:5, 6:3

Карен Хачанов (26 лет, 11-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: -

Николас Джарри

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После Australian Open чилиец выступает исключительно на грунте, так как это его любимое покрытие. Только на нем спортсмен имеет положительный баланс побед и поражений, оба одиночных титула он выиграл именно на грунте. В нынешнем сезоне Джарри уже стал сильнейшим в Сантьяго, а также дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро. На последнем турнире в Монте-Карло чилиец вылетел в третьем круге от Стефаноса Циципаса.

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Карен Хачанов

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Россиянин на грунте ни разу не доходил до финала турниров ATP. В нынешнем сезоне он один раз выступил на этом покрытии - в Монте-Карло. Там Хачанов проиграл в третьем круге своему соотечественнику и будущему победителю соревнований Андрею Рублеву.

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Личные встречи

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Соперники пересекались один раз, причем как раз на грунте. В 2017 году Хачанов в четырех сетах обыграл Джарри в первом круге «Ролан Гаррос».

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Ставки на исход

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Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча россиянина. Так, «Олимп» предлагает коэффициент 1,48 на победу Хачанова против 2,65 на успех Джарри.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры допускают, что матч получится затяжным. Например, PARI дает коэффициенты 1,85 на ТБ (22,5) и 1,95 на ТМ (22,5).

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Прогноз и ставка

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При всем универсализме Хачанова и его прекрасной форме котировки на победу россиянина кажутся несколько заниженными. Джарри - квалифицированный грунтовик и очень опасный соперник. В Барселоне он выступает редко, но последний раз (в 2019 году) дошел там до четвертьфинала. Легкой и быстрой прогулки для третьей ракетки России здесь ждать не стоит.

Оптимальными вариантами для ставки выглядят плюсовая фора через чилийца или общий верховой тотал. Попробуем остановиться на втором и выберем ТБ (21,5) - «Марафон» предлагает коэффициент 1,58 на такой исход.

UPD: результат

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Хачанов выиграл со счетом 6:4, 6:4.

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