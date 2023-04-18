Теннис, Николас Джарри — Карен Хачанов, 19 апреля: прогноз и коэффициенты на турнир ATP в Барселоне

Партнерский проект
В среду, 19 апреля, Карен Хачанов стартует на грунтовом турнире категории ATP 500 в Барселоне с призовым фондом более 2,7 млн евро. Соперником третьей ракетки России по второму кругу соревнований будет чилиец Николас Джарри. Приводим котировки букмекеров и выбираем лучшую ставку на матч.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ РОССИИ В 2023
Дата / Время: 19.04.2023, не раньше 16:30 мск
Арена: Real Club de Tenis Barcelona-1899 (Барселона, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Николас Джарри (27 лет, 51-я ракетка мира)
Карен Хачанов (26 лет, 11-я ракетка мира, 6-й номер посева)
После Australian Open чилиец выступает исключительно на грунте, так как это его любимое покрытие. Только на нем спортсмен имеет положительный баланс побед и поражений, оба одиночных титула он выиграл именно на грунте. В нынешнем сезоне Джарри уже стал сильнейшим в Сантьяго, а также дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро. На последнем турнире в Монте-Карло чилиец вылетел в третьем круге от Стефаноса Циципаса.
Россиянин на грунте ни разу не доходил до финала турниров ATP. В нынешнем сезоне он один раз выступил на этом покрытии - в Монте-Карло. Там Хачанов проиграл в третьем круге своему соотечественнику и будущему победителю соревнований Андрею Рублеву.
Соперники пересекались один раз, причем как раз на грунте. В 2017 году Хачанов в четырех сетах обыграл Джарри в первом круге «Ролан Гаррос».
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча россиянина. Так, «Олимп» предлагает коэффициент 1,48 на победу Хачанова против 2,65 на успех Джарри.
Букмекеры допускают, что матч получится затяжным. Например, PARI дает коэффициенты 1,85 на ТБ (22,5) и 1,95 на ТМ (22,5).
При всем универсализме Хачанова и его прекрасной форме котировки на победу россиянина кажутся несколько заниженными. Джарри - квалифицированный грунтовик и очень опасный соперник. В Барселоне он выступает редко, но последний раз (в 2019 году) дошел там до четвертьфинала. Легкой и быстрой прогулки для третьей ракетки России здесь ждать не стоит.
Оптимальными вариантами для ставки выглядят плюсовая фора через чилийца или общий верховой тотал. Попробуем остановиться на втором и выберем ТБ (21,5) - «Марафон» предлагает коэффициент 1,58 на такой исход.
Хачанов выиграл со счетом 6:4, 6:4.
Партнерский проект