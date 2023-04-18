Теннис, Николас Джарри — Карен Хачанов, 19 апреля: прогноз и коэффициенты на турнир ATP в Барселоне

В среду, 19 апреля, Карен Хачанов стартует на грунтовом турнире категории ATP 500 в Барселоне с призовым фондом более 2,7 млн евро. Соперником третьей ракетки России по второму кругу соревнований будет чилиец Николас Джарри. Приводим котировки букмекеров и выбираем лучшую ставку на матч.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ РОССИИ В 2023

Дата / Время: 19.04.2023, не раньше 16:30 мск

Арена: Real Club de Tenis Barcelona-1899 (Барселона, Испания)

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