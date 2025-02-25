PARI: «Интер» победит «Лацио» и пройдет в полуфинал Кубка Италии

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25 февраля состоится предпоследний четвертьфинальный матч Кубка Италии. Зрителей ожидает противостояние «Интера» и «Лацио». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.
Букмекеры считают фаворитом «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги в основное время можно с котировкой 1.80, что соответствует примерно 54% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 4.70 (около 21%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.90 (порядка 25%).
Клиенты PARI также больше верят в триумф подопечных Индзаги. На победу «Интера» в основное время приходится 78% от общего оборота пари на исход встречи, около 21% сделано на успех гостей и почти 1% — на ничью.
На итоговый проход «Интера» в полуфинал аналитики дают котировку 1.45. Вероятность того, что в следующую стадию отправится «Лацио», оценивается коэффициентом 2.80.
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Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.27. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 1.85. Котировка на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 1.97. Вероятность того, что зрители в основное время увидят сразу как минимум четыре забитых мяча, оценивается котировкой 3.00. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.78. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.98.
Последний очный поединок команд завершился разгромной победой «Интера» со счетом 6:0. Поставить на то, что подопечные Индзаги в грядущем матче забьют минимум дважды, можно с котировкой 1.80. Коэффициент на индивидуальный тотал «Интера» больше 2.5 составляет 3.45. Вероятность того, что один из голов будет на счету Лаутаро Мартинеса, который принес победу своей команде в предыдущем туре Серии А, оценивается котировкой 2.50. Ставка на как минимум четыре мяча в исполнении «Интера» доступна за 7.00. Поставить на то, что «Лацио» хотя бы раз огорчит хозяев поля, можно с котировкой 1.52. Ставка на два гола от гостей доступна за 3.40. Вероятность того, что «Лацио» не проиграет в основное время, оценивается котировкой 2.00.
Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 154 050 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем три футбольных события, одно из которых — победа «Лацио» в основное время за 5.60. Общий коэффициент экспресса составил 50.96.
Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1 или 1:0 в пользу «Интера». Оба исхода котируются за 7.50. Успех «Лацио» со счетом 1:0 можно взять за 13.00.
Ранее в 1/8 финала «Интер» обыграл «Удинезе» 2:0, а «Лацио» справился с «Наполи» (3:1).
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