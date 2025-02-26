Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче с «Ноттингем Форест» в АПЛ

26 февраля «Ноттингем Форест» и «Арсенал» встретятся в матче 27-го тура АПЛ. Поединок пройдет в Ноттингеме и начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают гостей фаворитами. Коэффициент на успех «Арсенала» — 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ноттингем Форест», можно за 4.00 (около 24%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 28%). В матче первого круга «канониры» разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0.

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Арсенала». Примерно 76% от общего объема ставок приходится на успех гостей. Около 23% сделано на «Ноттингем Форест», еще приблизительно 1% — на ничью.

Букмекеры низко оценивают вероятность того, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.15. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.72.

Аналитики PARI сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ноттингем Форест», и «Арсенал», сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.80. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.15.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 0:0 за 6.50. На то, что счет в матче откроет «Арсенал», можно поставить за 1.72. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хозяев составляют 2.60.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 177 135 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 84.68 и включил в него пари на победу «Ноттингем Форест». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 4.00. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 14 822 657 рублей.

«Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 53 очка. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидера — «Ливерпуля» — на 11 очков, имея игру в запасе. В последних матчах «канониры» чередуют победы с поражениями, в 26-м туре АПЛ они уступили «Вест Хэму» 0:1. Шансы «Арсенала» обойти «Ливерпуль» и завоевать трофей оценены коэффициентом 10.00.

«Ноттингем Форест» набрал 47 очков и занимает третье место в АПЛ. Подопечные Нуну Эшпириту Санту проиграли два последних матча в АПЛ — «Фулхэму» (1:2) и «Ньюкаслу» (3:4). Шансы «лесников» сохранить место в тройке и стать призерами по итогам сезона котируются за 6.50.