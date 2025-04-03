PARI: Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2024/2025 с вероятностью 86%

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин максимально близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. В матче с «Каролиной» россиянин забросил свою 892-ю шайбу. Чтобы превзойти легендарного канадца, Ови осталось трижды поразить ворота соперников. Букмекерская компания PARI оценила вероятность рекорда до конца текущего сезона в 86%.

Сделать ставку на то, что Овечкин станет рекордсменом уже в сезоне-2024/2025, можно с коэффициентом 1.16, это примерно 86% вероятности. Поставить на то, что рекорд Гретцки устоит до следующего сезона, можно за 4.50 (около 14%).

PARI предлагает ставки на то, в матче с каким соперником Овечкин побьет рекорд. До конца регулярного чемпионата-2024/2025 «Кэпиталз» осталось сыграть семь матчей.



По оценке аналитиков, наиболее вероятно, что Ови обновит рекорд в одной из встреч с «Коламбусом» — 12 или 14 апреля. На это можно поставить с коэффициентом 2.55. Вероятность того, что достижение покорится россиянину в игре с «Каролиной» 11 апреля, оценили в 6.00, а на матч с «Айлендерс» можно заключить пари за 6.50. «Вашингтон» сыграет с «островитянами» дважды — 6 и 16 апреля. Если Ови забросит 895-ю шайбу в игре с «Питтсбургом», сыграет коэффициент 10.00. Наименее вероятно, что Александр станет лучшим снайпером регулярных чемпионатов, в игре с «Чикаго» 5 апреля. Для этого Овечкину нужно сделать хет-трик. Поставить на такой исход можно за 22.00.

Кроме того, клиенты PARI могут угадать временной отрезок игры, в которой случится рекорд, а также численные составы команд на эту секунду. Эксперты считают, что скорее всего Овечкин забросит 895-ю шайбу в третьем периоде, на этот исход дают коэффициент 2.90. Если в этот момент команды будут в равных составах, сыграет пари за 1.85.

Вероятность рекордного гола в большинстве оценили котировкой 3.85, а пари на шайбу российского форварда в меньшинстве доступно за 30.00. Если Александр поразит пустые ворота, сыграет ставка с коэффициентом 7.50.

В текущем сезоне российский нападающий набрал 66 (39+27) очков в 59 встречах.