Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на победу «Торпедо» над СКА в матче плей-офф КХЛ

9 марта в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ СКА примет нижегородское «Торпедо». Встреча пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Армейцы» выиграли три предыдущих противостояния и ведут в серии до четырех побед со счетом 3:1. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

Букмекеры считают хозяев фаворитами сегодняшнего матча и дают на итоговую победу СКА коэффициент 1.30, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех «Торпедо» с учетом овертайма и буллитов можно за 3.65 (около 25%). Если «армейцы» окажутся сильнее в основное время, сыграет пари за 1.55. Ничья оценивается коэффициентом 5.00. Победа нижегородцев в трех периодах идет за 5.20.

Клиенты PARI склоняются к тому, что в основное время матч может завершится победой хозяев. На триумф команды Романа Ротенберга приходится 82% от общего объема ставок на исход игры по итогам трех периодов, еще 17% от всего объема пари распределились в пользу коллектива Игоря Ларионова, а 1% сделан на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи зафиксировано подавляющее преимущество СКА — соотношение 94% на 6% в пользу «армейцев».

По оценкам аналитиков PARI, матч будет результативным: командам по силам забросить минимум пять шайб на двоих. Поставить на это можно за 1.65. Обратный вариант (тотал меньше 4.5) доступен за 2.25.

Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный исход в основное время — ничья 2:2 по коэффициенту 11.00. Вероятность первого гола в исполнении хозяев котируется за 1.55, гостей — за 2.45.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 243 000 рублей. Клиент PARI рискнул этой суммой, спрогнозировав победу «Торпедо» в трех периодах по коэффициенту 4.70. В случае успеха чистый выигрыш беттора составит 899 100 рублей.

Три предыдущих встречи команд в серии заканчивались со счетом 3:2, 5:2 и 4:1 в пользу «армейцев». В случае четвертой победы СКА серия завершится, и петербуржцы пройдут в следующий раунд и продолжат борьбу за третий в истории клуба Кубок Гагарина. «Торпедо» же вылетит из турнира.

В рамках Кубка Гагарина PARI проводит специальную игру для любителей хоккея. По ее условиям болельщик должен выбрать талисмана своего клуба и кликать на шайбу, отдавая команде энергию победы. Самые активные фанаты сделают свой клуб чемпионом КХЛ и разделят между собой главный приз — 1 000 000 рублей в виде фрибетов.