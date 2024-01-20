Шон Стрикленд защитит пояс UFC в поединке с Дрикусом Дю Плесси, считают аналитики PARI

В ночь с 20 на 21 января чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд будет защищать титул в поединке с опасным южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси, занимающим вторую строчку в рейтинге. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят игроки на главный бой в рамках UFC 297.

Аналитики букмекерской компании PARI считают фаворитом поединка действующего чемпиона. Ставки на победу Шона Стрикленда принимаются с коэффициентом 1.85, что соответствует 51% вероятности. Заключить пари на успех Дрикуса дю Плесси можно за 2.00, маловероятная ничья котируется за 50.00. В процентах вероятности это около 47% и 2%.

Клиенты разошлись во мнении о том, кто именно победит, но чуть большая часть клиентов поддерживает Стрикленда. На триумф фаворита приходится чуть менее 53% от всего объема ставок на исход боя. На Дю Плесси сделано почти 47%.

Оба бойца имеют впечатляющую мощь в руках и финишрейт, поэтому букмекеры почти не сомневаются, что бой не дойдет до решения, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.32. Если же победителя определят судьи, сыграет ставка за 3.25. При этом аналитики ожидают, что соперники проведут в октагоне минимум три раунда. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.62, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.22.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа любого из бойцов нокаутом, в этом плане на них дают практически идентичные котировки — 3.15 на Стрикленда и 3.10 на Дю Плесси. Если чемпион сможет поймать противника на прием, сыграет ставка за 13.00, аналогичная ставка на южноафриканца котируется за 8.00. По коэффициенту 4.30 можно поставить на победу Шона судейским решением, ставки на решение в пользу Дрикуса принимаются за 8.70.

Кроме того, в линии PARI можно поставить на победу любого из бойцов конкретным методом. Например, по коэффициенту 6.75 можно заключить пари на то, что Стрикленд забьет соперника в граунд-энд-паунде. Если же Дю Плесси сможет нокаутировать чемпиона ударом колена, сыграет ставка за 13.00.

Самая крупная ставка, принятая PARI на грядущий поединок, составляет 100 000 рублей. Один из клиентов компании поставил эти деньги на ТБ 1.5 по раундам с коэффициентом 1.25, включив прогноз в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.80.

Шон «Тарзан» Стрикленд — действующий чемпион UFC в среднем весе. В сентябре 2023 года он совершил настоящую сенсацию, забрав пояс у грозного короля мидлвейта, Исраэля Адесаньи. На счету Тарзана 33 поединка и 28 побед, 11 из которых приходятся на нокауты, а еще 4 — на сабмишены.

Дрикус «Стилнокс» Дю Плесси — второй номер среднего дивизиона, получивший титульный шанс после яркой досрочной победы над опасным Робертом Уиттакером. Рекорд южноафриканца насчитывает 20 побед в 20 поединках. Девять из них приходятся на нокауты, десять на сабмишены.