Четыре гейма от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за успешные пари на теннис в лайве

Партнерский проект
Промоакция «Четыре гейма» от БК «Балтбет» создана специально для любителей большого тенниса. Зарегистрированные игроки могут пройти задание и получить фрибет размером от 150 рублей. Вознаграждение начисляется после размещения 4 победных ставок в лайве.
Получить награду можно только при строгом соблюдении условий:
1. Пройти регистрацию в букмекерской конторе «Балтбет».
2. Перейти на промостраницу «Четыре гейма» и активировать участие.
3. Выиграть 4 live-пари на теннис.
Чтобы задание засчиталось, каждая ставка должна быть не меньше 150 рублей с кэфом 1.20 и выше. Время на выполнение — 48 часов.
Фрибет доступен в корзине пользователя 30 дней. За это время требуется заключить пари с кэфом не ниже 1.40. Применять бонус разрешается к одиночным и экспресс-ставкам.
Ниже можно ознакомиться со всеми важными моментами и нюансами предложения.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
За несоблюдение сроков бонус аннулируется. Повторное участие в акции запрещено.
Плюсы
Минусы
|➕ Каждый пользователь Балтбет имеет возможность участвовать
|➖ В зачет идут только ставки, которые завершились победой.
|➕ Динамичная механика
Игрокам предлагается совершать пари только в лайве, выбирать можно отдельные геймы или розыгрыши. Последовательность побед необязательна, проигрыши не сбрасывают прогресс.