Десятый легион от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на футбольные матчи

Партнерский проект
БК «Балтбет» предлагает игрокам окунуться в серию футбольных пари в рамках предложения «Десятый легион». Бонус от 200 рублей достанется каждому, кто сможет выполнить индивидуальное задание.
Вознаграждение открывается лишь при выполнении всех пунктов задания без исключений. Необходимо:
1. Создать профиль в БК «Балтбет», если учетной записи еще нет.
2. Перейти в раздел акции и активировать участие.
3. Заключить 10 ставок на футбол.
Участвовать можно с ординарами или экспрессами, при условии что коэффициент выбранных событий не опускается ниже 1.70. В зачет идут только ставки, которые оформлены на сумму от 100 рублей.
Игрок получает месяц на использование бонуса. Он применяется только к событиям с коэффициентом от 1.40. Бонус универсален и подходит для экспрессов и одиночных пари.
Все существенные особенности акции сведены в удобную таблицу.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
Предложение открыто лишь для клиентов, прошедших идентификацию.
Плюсы
Минусы
|➕ Понятные требования
|➖ Всего 1 день на оформление 10 ставок
|➕ Задание и величина фрибета персонализированы
Российский футбол сделал паузу до весны, однако европейские лиги продолжают радовать матчами. На ближайших выходных состоится множество встреч, как в топовых лигах, так и в экзотических. Выбрать подходящие для ставок события будет легко.