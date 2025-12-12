Десятый легион от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на футбольные матчи

Вознаграждение открывается лишь при выполнении всех пунктов задания без исключений. Необходимо:

1. Создать профиль в БК «Балтбет», если учетной записи еще нет.

2. Перейти в раздел акции и активировать участие.

3. Заключить 10 ставок на футбол.

Участвовать можно с ординарами или экспрессами, при условии что коэффициент выбранных событий не опускается ниже 1.70. В зачет идут только ставки, которые оформлены на сумму от 100 рублей.