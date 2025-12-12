Хоккейный спринт от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за победные пари на хоккей

Ведомости
Проверьте свои прогнозы на хоккей!

 

Букмекерская контора «Балтбет» запускает промоакцию для активных пользователей. Фрибет от 250 рублей будет предоставлен тем, кто выиграет 6 ставок на хоккей. 

Как получить фрибет от 250 рублей в БК Балтбет по промо Хоккейный спринт

Свернуть

Участнику нужно точно выполнять инструкцию:

1. Создайте учетную запись на Baltbet при отсутствии аккаунта.

2. Активируйте участие в «Хоккейном спринте».

3. За 24 часа оформите 6 успешных ставок на хоккей.

Игрок может заключать одиночные и комбинированные пари. Однако нужно, чтобы коэффициент не опускался ниже 1.50, сумма ставки составляла минимум 200 рублей.

Как отыграть бонус от 250 рублей за серию победных ставок на хоккей в БК Балтбет

Свернуть

Срок использования фрибета — 30 дней. Можно заключать одиночные или экспресс-ставки, если минимальный коэффициент для каждой позиции составляет 1.40.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 250 рублей от БК Балтбет

Свернуть

Таблица содержит полные сведения о текущей акции.

 

Максимальный размер бонуса

250 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

14.12.2025 (23:59 МСК)

Акционный период длится 1 день с момента нажатия кнопки или до завершения акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Четкая последовательность действий➖ Новичкам выиграть 6 пари может быть непросто
➕ Короткий срок акции дает шанс быстро заработать бонусные средства 

Заключение

Свернуть

Каждую неделю осенью и зимой «Балтбет» предлагает 2 акции для любителей хоккея. Приз скромный. Выполнить условие с 6 выигрышами за 1 день будет сложно. Рекомендуется участвовать только при уже запланированных ставках на хоккейные игры.

Валентин Васильев

