Хоккейный спринт от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за победные пари на хоккей

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» запускает промоакцию для активных пользователей. Фрибет от 250 рублей будет предоставлен тем, кто выиграет 6 ставок на хоккей.
Участнику нужно точно выполнять инструкцию:
1. Создайте учетную запись на Baltbet при отсутствии аккаунта.
2. Активируйте участие в «Хоккейном спринте».
3. За 24 часа оформите 6 успешных ставок на хоккей.
Игрок может заключать одиночные и комбинированные пари. Однако нужно, чтобы коэффициент не опускался ниже 1.50, сумма ставки составляла минимум 200 рублей.
Срок использования фрибета — 30 дней. Можно заключать одиночные или экспресс-ставки, если минимальный коэффициент для каждой позиции составляет 1.40.
Таблица содержит полные сведения о текущей акции.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
Акционный период длится 1 день с момента нажатия кнопки или до завершения акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Четкая последовательность действий
|➖ Новичкам выиграть 6 пари может быть непросто
|➕ Короткий срок акции дает шанс быстро заработать бонусные средства
Каждую неделю осенью и зимой «Балтбет» предлагает 2 акции для любителей хоккея. Приз скромный. Выполнить условие с 6 выигрышами за 1 день будет сложно. Рекомендуется участвовать только при уже запланированных ставках на хоккейные игры.