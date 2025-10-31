БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на точный счет матчей РПЛ и Серии А

Для участия в розыгрыше клиенту нужно:

1. Зарегистрироваться или войти в аккаунт БК «Балтбет».

2. Подписаться на официальное сообщество букмекера в VK.

3. Оставить реакцию под конкурсным постом .

4. В комментарии указать точные счета матчей «Краснодар» — «Спартак» и «Милан» — «Рома».

Главный приз — фрибет на 2000 рублей. При большом количестве правильных ответов фонд в 6000 рублей распределяется между всеми победителями. Чтобы увеличить размер фрибета вдвое, сделайте ставку от 300 рублей на эти игры и добавьте номер купона к комментарию.

Прием прогнозов продолжается до 2 ноября 19:30 МСК. Имена счастливчиков будут опубликованы 5 ноября.