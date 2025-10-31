БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на точный счет матчей РПЛ и Серии А

Партнерский проект
Букмекерская контора Baltbet запускает конкурс прогнозов в своем VK-сообществе. Участникам предлагается угадать точный счет 2 топовых матчей: «Краснодар» — «Спартак» и «Милан» — «Рома». Для победителей предусмотрен фрибет на 2000 рублей.
Для участия в розыгрыше клиенту нужно:
1. Зарегистрироваться или войти в аккаунт БК «Балтбет».
2. Подписаться на официальное сообщество букмекера в VK.
3. Оставить реакцию под конкурсным постом.
4. В комментарии указать точные счета матчей «Краснодар» — «Спартак» и «Милан» — «Рома».
Главный приз — фрибет на 2000 рублей. При большом количестве правильных ответов фонд в 6000 рублей распределяется между всеми победителями. Чтобы увеличить размер фрибета вдвое, сделайте ставку от 300 рублей на эти игры и добавьте номер купона к комментарию.
Прием прогнозов продолжается до 2 ноября 19:30 МСК. Имена счастливчиков будут опубликованы 5 ноября.
Бонус доступен для использования на протяжении месяца с момента начисления. При неиспользовании он аннулируется. Остальные правила отыгрыша сообщаются победителям отдельно.
В таблице можно ознакомиться со всей информацией по бонусу.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для увеличения выигрыша)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (19:30 МСК)
Аналогичный розыгрыш проходит в телеграме букмекера. Только там для прогнозов выбраны встречи «Тоттенхэм» — «Челси» и «Зенит» — «Локомотив».
Плюсы
Минусы
|➕ Предельно ясная механика
|➖ Если победителей будет больше 3, сумма фрибета станет меньше
|➕ Дополнительная опция, которая позволяет удвоить выигрыш
Угадать счет 2 футбольных матчей не очень просто. Конкуренция в ВК чуть ниже, чем в Telegram. Это повышает шансы на получение крупного бонуса.