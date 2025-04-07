Гран-при гонка от БК BetBoom: сертификаты на путешествия и фрибеты до 300 000 рублей за ставки

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom запускает грандиозную акцию для любителей ставок. Делай прогнозы на различные спортивные события, зарабатывай баллы и поборись за ценные призы. Каждую неделю участников ждут щедрые награды. В финале самые активные бетторы могут выиграть путешествие, мощный компьютер и фрибеты на сумму до 300 000 рублей.
Чтобы стать участником турнира, игроку необходимо:
1. Пройти регистрацию или авторизацию.
2. Закончить процедуру идентификации.
3. Кликнуть по кнопке «Принять участие» на веб-странице акции.
4. Заключать пари с минимальным коэффициентом 1.30.
За каждую ставку игрок получает определенное количество баллов. Критерии для их начисления собраны в таблице.
Виды ставок
Сумма пари для получения 1 балла
Спорт, Киберспорт, Нарды Club, Нарды, Нарды 36, Сапер, Повышай, Форсаж
600 ₽
Линия 1, Линия 2, Бой 1, Бой 2
200 ₽
Система 80, Система 80+
300 ₽
Экспресс 37, Экспресс 37 Вертик, Экспресс 37 Гориз, Экспресс 38
1000 ₽
Рейтинг победителей формируется по количеству баллов, которые игрок наберет на конкретном этапе. Турнир разделен на 4 недельных отрезка:
Фонд призов за каждую неделю равен 5 000 000 рублей. За высокие места игроки получат следующие награды.
Место
Фрибет
1
300 000 ₽
2
250 000 ₽
3
200 000 ₽
4-5
100 000 ₽
6-15
80 000 ₽
16-35
50 000 ₽
36-55
30 000 ₽
56-75
20 000 ₽
76-200
10 000 ₽
Кроме того, до 30 апреля среди участников распределяются призы за весь турнир. Победителей выявят путем суммирования баллов за 4 этапа. Самые удачливые бетторы станут обладателями таких наград.
Место
Приз
1
3 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость каждого — 500 000 ₽
2
2 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость каждого — 500 000 ₽
3
2 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость первого 500 000 ₽, второго — 250 000 ₽
4-5
Компьютер
6-10
Фрибеты на 250 000 ₽
11-20
Фрибеты на 150 000 ₽
21-50
Фрибеты на 100 000 ₽
Тип ставкок может быть любым — ординар, экспресс, система. Букмекер не производит замену призов победителей.
Фрибеты победителям поступят на счет на протяжении 10 часов после подведения итогов турнира. Использовать их можно только в разделах «Спорт» и «Киберспорт».
Минимальный коэффициент ставки по отыгрышу равен 1.30, максимальный — 3.50. Срок действия фрибета ограничивается 7 днями.
Вот инструкция для снятия денег:
Кроме банковской карты, деньги можно выводить на кошельки ЦУПИС и ЮMoney.
Предлагаем ознакомиться с основными моментами акции.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
200 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.30
Максимальный коэффициент
3.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.04.2025 (14:59 МСК)
В турнире могут участвовать только совершеннолетние.
Когда видишь предложение с бонусами до 300 000 рублей, сложно пройти мимо. BetBoom действительно радует своих клиентов крупными наградами, а главным призом станет крутое путешествие.
Сама механика турнира мотивирует проявлять активность: делаешь ставки, зарабатываешь очки и соревнуешься с другими бетторами. Система начисления баллов не самая простая, но если приложить усилия, то все становится понятным.
У игроков могут возникнуть затруднения по следующим причинам:
Саппорт БК поможет игрокам разобраться при возникновении сложных ситуаций.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шикарные призы
|➖ Ограничения по коэффициентам для отыгрыша
|➕ Начисление фрибетов победителям каждую неделю
|➖ Относительно сложная система подсчета баллов
|➕ Акция доступна для новых и действующих игроков
Мы собрали для вас подборку актуальных предложений от легальных букмекерских контор.
Условия
Название
Фрибеты за выполнение заданий
Фрибеты и подарки за выполнение заданий
Фрибеты за выполнение заданий
Максимальный размер бонуса
777 777 ₽
10 000 ₽
4 000 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
13 дней
30 дней
Минимальный депозит
—
—
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Турнир от BetBoom — настоящая находка для бетторов. Игроки продолжают делать ставки, но теперь у них есть шанс получить роскошные призы: путешествие, игровой компьютер или огромные фрибеты до 300 000 рублей. Конкуренция за такие награды обещает быть серьезной, поэтому медлить не стоит. Чем раньше вступите в гонку, тем больше шансов на победу.
Партнерский проект