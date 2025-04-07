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7 апреля 8:46ГлавнаяБонусы
БК BetBoomАкции

Гран-при гонка от БК BetBoom: сертификаты на путешествия и фрибеты до 300 000 рублей за ставки

-
Бонус
21 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
200 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заключай пари и выигрывай призы!

Букмекерская компания BetBoom запускает грандиозную акцию для любителей ставок. Делай прогнозы на различные спортивные события, зарабатывай баллы и поборись за ценные призы. Каждую неделю участников ждут щедрые награды. В финале самые активные бетторы могут выиграть путешествие, мощный компьютер и фрибеты на сумму до 300 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 300 000 рублей

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Чтобы стать участником турнира, игроку необходимо:

1. Пройти регистрацию или авторизацию.

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2. Закончить процедуру идентификации.

3. Кликнуть по кнопке «Принять участие» на веб-странице акции.

4. Заключать пари с минимальным коэффициентом 1.30.

За каждую ставку игрок получает определенное количество баллов. Критерии для их начисления собраны в таблице.

Виды ставок

Сумма пари для получения 1 балла

Спорт, Киберспорт, Нарды Club, Нарды, Нарды 36, Сапер, Повышай, Форсаж

600 ₽

Линия 1, Линия 2, Бой 1, Бой 2

200 ₽

Система 80, Система 80+

300 ₽

Экспресс 37, Экспресс 37 Вертик, Экспресс 37 Гориз, Экспресс 38

1000 ₽

Рейтинг победителей формируется по количеству баллов, которые игрок наберет на конкретном этапе. Турнир разделен на 4 недельных отрезка:

  • 2-8 апреля 2025 года.
  • 8-15 апреля 2025 года.
  • 15-22 апреля 2025 года.
  • 22-29 апреля 2025 года.

Фонд призов за каждую неделю равен 5 000 000 рублей. За высокие места игроки получат следующие награды.

Место

Фрибет

1

300 000 ₽

2

250 000 ₽

200 000 ₽

4-5

100 000 ₽

6-15

80 000 ₽

16-35

50 000 ₽

36-55

30 000 ₽

56-75

20 000 ₽

76-200

10 000 ₽

Кроме того, до 30 апреля среди участников распределяются призы за весь турнир. Победителей выявят путем суммирования баллов за 4 этапа. Самые удачливые бетторы станут обладателями таких наград.

Место

Приз

1

3 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость каждого — 500 000 ₽ 

2

2 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость каждого — 500 000 ₽ 

3

2 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость первого 500 000 ₽, второго — 250 000 ₽

4-5

Компьютер

6-10

Фрибеты на 250 000 ₽

11-20

Фрибеты на 150 000 ₽

21-50

Фрибеты на 100 000 ₽

Тип ставкок может быть любым — ординар, экспресс, система. Букмекер не производит замену призов победителей.

Как отыграть бонус BetBoom до 300 000 рублей

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Фрибеты победителям поступят на счет на протяжении 10 часов после подведения итогов турнира. Использовать их можно только в разделах «Спорт» и «Киберспорт».

Минимальный коэффициент ставки по отыгрышу равен 1.30, максимальный — 3.50. Срок действия фрибета ограничивается 7 днями.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в BetBoom

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Вот инструкция для снятия денег:

  1. Войдите в свою учетную запись.
  2. Перейдите в личный кабинет.
  3. Откройте раздел «Работа со счетом».
  4. Выберите вкладку «Выплаты».
  5. Укажите сумму.
  6. Кликните «Вывести».
  7. Введите код из СМС для завершения транзакции.

Кроме банковской карты, деньги можно выводить на кошельки ЦУПИС и ЮMoney.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от BetBoom

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Предлагаем ознакомиться с основными моментами акции.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

200 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.30

Максимальный коэффициент

3.50

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.04.2025 (14:59 МСК)

В турнире могут участвовать только совершеннолетние.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 300 000 рублей от BetBoom

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Когда видишь предложение с бонусами до 300 000 рублей, сложно пройти мимо. BetBoom действительно радует своих клиентов крупными наградами, а главным призом станет крутое путешествие.

Сама механика турнира мотивирует проявлять активность: делаешь ставки, зарабатываешь очки и соревнуешься с другими бетторами. Система начисления баллов не самая простая, но если приложить усилия, то все становится понятным.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК BetBoom

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У игроков могут возникнуть затруднения по следующим причинам:

  • Сложная система подсчета баллов для каждого турнира.
  • Непройденная вовремя процедура верификации личности. 
  • Несоблюдение лимитов на максимальный и минимальный коэффициенты.

Саппорт БК поможет игрокам разобраться при возникновении сложных ситуаций.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Шикарные призы ➖ Ограничения по коэффициентам для отыгрыша
➕ Начисление фрибетов победителям каждую неделю➖ Относительно сложная система подсчета баллов
➕ Акция доступна для новых и действующих игроков 

Сравнение бонуса BetBoom до 300 000 рублей с бонусами других БК

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Мы собрали для вас подборку актуальных предложений от легальных букмекерских контор.

 

Условия

Лига Ставок

PARI

БЕТСИТИ

Название

Фрибеты за выполнение заданий

Фрибеты и подарки за выполнение заданий

Фрибеты за выполнение заданий

Максимальный размер бонуса

777 777 ₽

10 000 ₽

4 000 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

13 дней

30 дней

Минимальный депозит

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Турнир от BetBoom — настоящая находка для бетторов. Игроки продолжают делать ставки, но теперь у них есть шанс получить роскошные призы: путешествие, игровой компьютер или огромные фрибеты до 300 000 рублей. Конкуренция за такие награды обещает быть серьезной, поэтому медлить не стоит. Чем раньше вступите в гонку, тем больше шансов на победу.

Валентин Васильев

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