Гран-при гонка от БК BetBoom: сертификаты на путешествия и фрибеты до 300 000 рублей за ставки

Чтобы стать участником турнира, игроку необходимо:

1. Пройти регистрацию или авторизацию.

2. Закончить процедуру идентификации.

3. Кликнуть по кнопке «Принять участие» на веб-странице акции.

4. Заключать пари с минимальным коэффициентом 1.30.

За каждую ставку игрок получает определенное количество баллов. Критерии для их начисления собраны в таблице.

Виды ставок Сумма пари для получения 1 балла Спорт, Киберспорт, Нарды Club, Нарды, Нарды 36, Сапер, Повышай, Форсаж 600 ₽ Линия 1, Линия 2, Бой 1, Бой 2 200 ₽ Система 80, Система 80+ 300 ₽ Экспресс 37, Экспресс 37 Вертик, Экспресс 37 Гориз, Экспресс 38 1000 ₽

Рейтинг победителей формируется по количеству баллов, которые игрок наберет на конкретном этапе. Турнир разделен на 4 недельных отрезка:

2-8 апреля 2025 года.

8-15 апреля 2025 года.

15-22 апреля 2025 года.

22-29 апреля 2025 года.

Фонд призов за каждую неделю равен 5 000 000 рублей. За высокие места игроки получат следующие награды.

Место Фрибет 1 300 000 ₽ 2 250 000 ₽ 3 200 000 ₽ 4-5 100 000 ₽ 6-15 80 000 ₽ 16-35 50 000 ₽ 36-55 30 000 ₽ 56-75 20 000 ₽ 76-200 10 000 ₽

Кроме того, до 30 апреля среди участников распределяются призы за весь турнир. Победителей выявят путем суммирования баллов за 4 этапа. Самые удачливые бетторы станут обладателями таких наград.

Место Приз 1 3 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость каждого — 500 000 ₽ 2 2 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость каждого — 500 000 ₽ 3 2 сертификата на путешествия от Coral Travel. Стоимость первого 500 000 ₽, второго — 250 000 ₽ 4-5 Компьютер 6-10 Фрибеты на 250 000 ₽ 11-20 Фрибеты на 150 000 ₽ 21-50 Фрибеты на 100 000 ₽

Тип ставкок может быть любым — ординар, экспресс, система. Букмекер не производит замену призов победителей.