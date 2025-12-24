Адвент-календарь от БК БЕТСИТИ: розыгрыш фрибетов и новогодних подарков

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» запускает праздничный адвент-календарь для внимательных подписчиков Telegram. В течение 10 дней до Нового года открывается новый приз, который можно получить за быстрый отклик. Участнику необходимо найти кодовое слово и первым написать его в комментариях к посту.
Совершите несколько легких действий и войдите в число участников:
1. Откройте счет в «БЕТСИТИ», если еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на Telegram-канал букмекера и активируйте уведомления.
3. Следите за публикациями, историями и чатом ежедневно.
4. Ищите скрытое кодовое слово.
Первый пользователь, кто напишет найденное слово в комментариях, получает приз. Участники могут рассчитывать на фрибеты, фирменные футболки и аксессуары клубов-партнеров БК. Ожидаются и ценные призы, о которых организаторы пока не раскрывают подробности. В первый день наградой стал фрибет на 2000 рублей.
Бонус доступен для ставок типа ординар и экспресс. Максимальный коэффициент не должен превышать 3.00. Фрибет действует в течение 30 дней, после чего использовать его уже нельзя.
Главные положения турнира в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (14:00 МСК)
Участие разрешено только совершеннолетним резидентам РФ.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс получить интересный подарок на праздник
|➖ Выигрыш зависит от скорости реакции и внимательности
|➕ Ежедневные розыгрыши
Механика акции нестандартная. Каждый день разыгрывается новый приз, его содержимое заранее неизвестно. Такая непредсказуемость добавляет интриги. Количество подарков строго ограничено — всего 1 в день.