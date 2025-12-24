Адвент-календарь от БК БЕТСИТИ: розыгрыш фрибетов и новогодних подарков

Совершите несколько легких действий и войдите в число участников:

1. Откройте счет в «БЕТСИТИ», если еще не зарегистрированы.

2. Подпишитесь на Telegram-канал букмекера и активируйте уведомления.

3. Следите за публикациями, историями и чатом ежедневно.

4. Ищите скрытое кодовое слово.

Первый пользователь, кто напишет найденное слово в комментариях, получает приз. Участники могут рассчитывать на фрибеты, фирменные футболки и аксессуары клубов-партнеров БК. Ожидаются и ценные призы, о которых организаторы пока не раскрывают подробности. В первый день наградой стал фрибет на 2000 рублей.