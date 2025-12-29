БК БЕТСИТИ: 10 фрибетов по 2000 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» запустила для подписчиков своего Telegram-канала праздничный розыгрыш фрибетов с увеличенным призовым фондом. Рандомайзер определит 10 участников, которым достанется по 2000 рублей на бонусный счет.
Следуйте указанным шагам и станьте участником розыгрыша:
1. Зарегистрируйтесь в «БЕТСИТИ», если ранее аккаунт не создавался.
2. Присоединитесь к Telegram-каналу БК.
3. Активируйте участие в розыгрыше через кнопку под публикацией.
Итоги розыгрыша подведут 31 декабря с помощью бота. Он определит 10 победителей, каждый из которых получит фрибет на 2000 рублей.
Фрибет доступен для ставок одиночного типа и экспрессов с коэффициентом не выше 3.00. Срок действия бонуса ограничен 1 месяцем.
Главное о конкурсе в кратком формате.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (18:00 МСК)
В предновогодний период на протяжении 10 дней в Telegram-канале «БЕТСИТИ» разыгрываются новые призы в рамках «Адвент-календаря».
Плюсы
Минусы
|➕ Присоединиться к промо можно без внесения собственных средств
|➖ Конкурс рассчитан на относительно небольшое число победителей
|➕ Фрибеты имеют комфортный срок действия
Участие в розыгрыше не требует особых усилий со стороны игрока. Все сводится к простым действиям в Telegram-канале букмекера. Конкуренция за фрибеты будет серьезной из-за большого числа претендентов.