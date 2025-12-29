БК БЕТСИТИ: 10 фрибетов по 2000 рублей за подписку на Telegram-канал

Следуйте указанным шагам и станьте участником розыгрыша:

1. Зарегистрируйтесь в «БЕТСИТИ», если ранее аккаунт не создавался.

2. Присоединитесь к Telegram-каналу БК.

3. Активируйте участие в розыгрыше через кнопку под публикацией .

Итоги розыгрыша подведут 31 декабря с помощью бота. Он определит 10 победителей, каждый из которых получит фрибет на 2000 рублей.