БК БЕТСИТИ: розыгрыш футболки Камано за подписку на Telegram-канал

Чтобы исключить путаницу, редакция собрала все условия букмекера в таблице

Максимальный размер бонуса Футболка Минимальный депозит — Тип пари — Минимальный коэффициент — Размер отыгрыша — Срок отыгрыша бонуса — Срок окончания акции 21.10.2025

21 октября — день подведения итогов конкурса. Точное время неизвестно, поэтому лучше подписаться на каналы и принять участие заранее. Так вы точно не опоздаете.