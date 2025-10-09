БК БЕТСИТИ: розыгрыш футболки Камано за подписку на Telegram-канал

БК «БЕТСИТИ» запустила акцию в Telegram-канале и разыгрывает футболку Камано. Победитель конкурса определится случайным образом. Чтобы забрать сувенир от легионера ФК «Сочи», необходимо подписаться на указанные конторой Telegram-каналы.
Букмекерская контора не устанавливает никаких условий отыгрыша. После окончания розыгрыша представители БК свяжутся с победителем и расскажут, как забрать подарок. Ставок или обязательных депозитов от пользователя не требуется.
Чтобы исключить путаницу, редакция собрала все условия букмекера в таблице
Максимальный размер бонуса
Футболка
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
21.10.2025
21 октября — день подведения итогов конкурса. Точное время неизвестно, поэтому лучше подписаться на каналы и принять участие заранее. Так вы точно не опоздаете.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия
|➖ Приз только 1
|➕ Не нужен депозит
|➕ Нет требований по отыгрышу
Акция от «БЕТСИТИ» и ФК «Сочи» подойдет всем ценителям футбола. Участвовать в ней просто, в случае выигрыша можно рассчитывать на ценный сувенир. Условия выдачи футболки уравнивают шансы всех бетторов.