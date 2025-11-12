ЛиквидAvulus от БК Фонбет: фрибет 1111 рублей и мерч за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Киберспортивное сообщество AVULUS совместно с БК Fonbet приготовили масштабный розыгрыш. Он приурочен к Черной пятнице. Участники смогут выиграть редкие вещи с The International, фирменные джерси и фрибеты на 1111 рублей. Все, что нужно — подписка в Телеграме.
Алгоритм участия следующий:
1. Создать профиль в Fonbet, если вы новый пользователь.
2. Подписаться на AVULUS в Telegram.
3. Подтвердить участие кликом под записью.
Fonbet объявит имена 37 победителей 18 ноября — их определит рандомайзер.
Место
Приз
1-2
Эксклюзивный худи с символикой The International
3-4
Коллекционный набор от Valve с тематикой Dota 2
5
Футболка FPG
6
Футболка If Dota
7-11
Фрибет 1111 ₽
12-37
Джерси AVULUS
Фрибет становится доступен для использования сразу после получения. Его срок действия — 1 неделя. Поставить можно лишь одиночное пари с кэфом до 3.00.
Ознакомиться с деталями предложения можно в таблице.
Максимальный размер бонуса
1111 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.11.2025 (15:30 МСК)
БК Fonbet дарит своим клиентам шанс лично пообщаться с бывшей звездой ЦСКА Алвесом Жо. Несколько победителей отправятся на просмотр матча вместе с футболистом, остальные попадут на эксклюзивное мероприятие с его участием.
Плюсы
Минусы
|➕ Разнообразие призов — участники могут получить мерч с The International, брендированные футболки, эксклюзивные зип-худи и фрибеты
|➖ Случайный выбор победителей
|➕ Простое участие
AVULUS окрестил акцию «розыгрышем всего на свете». Игрокам предлагаются необычные и яркие призы. Особенный интерес они вызовут у фанатов Dota 2. Пополнять счет не требуется, но аккаунт в Fonbet обязателен для участия.