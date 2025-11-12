ЛиквидAvulus от БК Фонбет: фрибет 1111 рублей и мерч за подписку на Telegram-канал

Киберспортивное сообщество AVULUS совместно с БК Fonbet приготовили масштабный розыгрыш. Он приурочен к Черной пятнице. Участники смогут выиграть редкие вещи с The International, фирменные джерси и фрибеты на 1111 рублей. Все, что нужно — подписка в Телеграме.