10 ноября 12:26ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции
logo

Алвес Жо в Москве от БК Фонбет: билеты в VIP-ложу на матч Динамо Махачкала

-
Бонус
14 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Проведите вечер с легендой футбола!

Букмекерская платформа «Фонбет» открывает новую возможность для любителей футбола. Клиенты БК смогут попасть в VIP-ложу на игру ЦСКА и «Динамо» (Махачкала), провести время вместе с известным футболистом Алвесом Жо. Для участия достаточно сделать ставку на 1000 рублей.

Как получить билет в VIP-зону от БК Фонбет в рамках акции Алвес Жо в Москве

Свернуть

Приз присуждается лишь при строгом соблюдении всех условий:

1. Создать новый аккаунт в БК «Фонбет», если ранее вы не регистрировались.

2. Перейти на страницу акции и активировать участие.

3. Заполнить регистрационную форму, указав личные данные: имя, фамилию и контактный номер телефона.

4. Сделать ставку от 1000 рублей с основного счета на любое спортивное событие — это может быть ординар, экспресс или система.

Букмекер Fonbet разыгрывает 2 типа призов для участников акции. Сначала определят 10 участников, которые получат билеты в VIP-ложу на матч «Динамо» (Махачкала) на «ВЭБ Арене» в Москве и проведут вечер вместе с экс-нападающим ЦСКА Алвесом Жо. 

Еще 30 игроков станут обладателями пригласительных на закрытую встречу с футболистом в FONBET BAR. Участник самостоятельно определяет, за какой приз будет бороться в акции.

Как отыграть VIP-билеты на ЦСКА — Динамо Махачкала от БК Фонбет

Свернуть

Отыгрывать билеты не нужно. Представители БК свяжутся с победителями и дадут все инструкции по использованию призов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

С помощью таблицы легко ознакомиться с главными положениями промоакции.

Максимальный размер бонуса

VIP-билеты на ЦСКА - Динамо Махачкала

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

24.11.2025 (23:59 МСК)

Букмекер не оплачивает трансфер до места проведения мероприятия.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность выиграть VIP-билеты на спортивное событие и провести время с известным спортсменом➖ Для участия требуется минимальная ставка от 1000 рублей
➕ Призы распределяются случайным образом, что дает равные шансы всем участникам 

Заключение

Свернуть

Алвес Жо, ставший любимцем российских болельщиков во время выступления за ЦСКА, снова в Москве. БК «Фонбет» организует закрытую встречу, где любители футбола смогут пообщаться со спортсменом лично. Важно помнить, что участники из других городов должны самостоятельно оплачивать дорогу и проживание.

Валентин Васильев

