Алвес Жо в Москве от БК Фонбет: билеты в VIP-ложу на матч Динамо Махачкала

Приз присуждается лишь при строгом соблюдении всех условий:

1. Создать новый аккаунт в БК «Фонбет», если ранее вы не регистрировались.

2. Перейти на страницу акции и активировать участие.

3. Заполнить регистрационную форму, указав личные данные: имя, фамилию и контактный номер телефона.

4. Сделать ставку от 1000 рублей с основного счета на любое спортивное событие — это может быть ординар, экспресс или система.

Букмекер Fonbet разыгрывает 2 типа призов для участников акции. Сначала определят 10 участников, которые получат билеты в VIP-ложу на матч «Динамо» (Махачкала) на «ВЭБ Арене» в Москве и проведут вечер вместе с экс-нападающим ЦСКА Алвесом Жо.

Еще 30 игроков станут обладателями пригласительных на закрытую встречу с футболистом в FONBET BAR. Участник самостоятельно определяет, за какой приз будет бороться в акции.