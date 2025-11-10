Алвес Жо в Москве от БК Фонбет: билеты в VIP-ложу на матч Динамо Махачкала

Партнерский проект
Букмекерская платформа «Фонбет» открывает новую возможность для любителей футбола. Клиенты БК смогут попасть в VIP-ложу на игру ЦСКА и «Динамо» (Махачкала), провести время вместе с известным футболистом Алвесом Жо. Для участия достаточно сделать ставку на 1000 рублей.
Приз присуждается лишь при строгом соблюдении всех условий:
1. Создать новый аккаунт в БК «Фонбет», если ранее вы не регистрировались.
2. Перейти на страницу акции и активировать участие.
3. Заполнить регистрационную форму, указав личные данные: имя, фамилию и контактный номер телефона.
4. Сделать ставку от 1000 рублей с основного счета на любое спортивное событие — это может быть ординар, экспресс или система.
Букмекер Fonbet разыгрывает 2 типа призов для участников акции. Сначала определят 10 участников, которые получат билеты в VIP-ложу на матч «Динамо» (Махачкала) на «ВЭБ Арене» в Москве и проведут вечер вместе с экс-нападающим ЦСКА Алвесом Жо.
Еще 30 игроков станут обладателями пригласительных на закрытую встречу с футболистом в FONBET BAR. Участник самостоятельно определяет, за какой приз будет бороться в акции.
Отыгрывать билеты не нужно. Представители БК свяжутся с победителями и дадут все инструкции по использованию призов.
С помощью таблицы легко ознакомиться с главными положениями промоакции.
Максимальный размер бонуса
VIP-билеты на ЦСКА - Динамо Махачкала
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
24.11.2025 (23:59 МСК)
Букмекер не оплачивает трансфер до места проведения мероприятия.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность выиграть VIP-билеты на спортивное событие и провести время с известным спортсменом
|➖ Для участия требуется минимальная ставка от 1000 рублей
|➕ Призы распределяются случайным образом, что дает равные шансы всем участникам
Алвес Жо, ставший любимцем российских болельщиков во время выступления за ЦСКА, снова в Москве. БК «Фонбет» организует закрытую встречу, где любители футбола смогут пообщаться со спортсменом лично. Важно помнить, что участники из других городов должны самостоятельно оплачивать дорогу и проживание.