Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



22 января 19:54ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции
logo

Высота первых от БК Фонбет: поездка на Неделю звезд КХЛ и другие ценные призы

-
Бонус
14 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте баллы и выигрывайте лучшие призы от «Фонбет»!

БК Fonbet запускает промо «Высота первых» в рамках Недели звезд КХЛ 2026. Клиенты зарабатывают баллы, участвуя в пари, интерактивной игре и хоккейном квизе, после чего меняют их на розыгрыш VIP-туров, техники Apple и мерча КХЛ. Каждый игрок сам решает, за какие призы бороться.

Как получить поездку на НЗ КХЛ от БК Фонбет за выполнение заданий

Свернуть

Чтобы претендовать на призы, нужно следовать инструкции:

1. Оформить учетную запись в Fonbet, если она отсутствует.

2. Зайти на страницу акции «Высота первых» и выбрать «Участвовать».

3. Собирать баллы, выполняя игровые задания и участвуя в квизе.

4. Обменивать накопленные очки на билеты для участия в розыгрыше VIP-туров и подарков.

Присоединиться к промо «Высота первых» могут все клиенты букмекера на любом из 3 этапов:

  • Тур 1: до 25.01.2026.
  • Тур 2: до 01.02.2026.
  • Тур 3: до 08.02.2026.

При подключении к акции начисляются 50 приветственных баллов. Очки одного тура не переносятся в следующий, поэтому их следует обменять во вкладе «Маркет призов» до завершения текущего этапа.

Собирать баллы можно через разные игровые активности.

Способ

Как начисляются

Дополнительные условия

Ставки на КХЛ

1 рубль пари = 1 балл

Очки начисляются в последний день этапа

Мини-игра «Горный хоккей»

Очки за удержание шайбы

Формат пинбола. Цель — набирать очки, максимум за сессию — 45 баллов, сложность растет каждую неделю, количество попыток не ограничено

Хоккейная викторина

50 баллов за участие, 100 баллов за правильный ответ

Проводится на 3 этапе (5-6 февраля), 5 вопросов о Неделе Звезд КХЛ

Накопленные баллы тратятся на тикеты для конкретных призов. После окончания этапа неиспользованные очки аннулируются.

Приз

Количество баллов для участия в розыгрыше

Количество подарков на каждом этапе

VIP-тур на FONBET НХЗ 2026 для двоих

45

3 — на первом, 2 — на втором, 1 – на третьем

Apple iPhone Air

45

1

Билет на FONBET НХЗ 2026

35

3

Apple AirPods 4

35

1

Джерси КХЛ

30

3

Футболка

25

5

Шарф

15

5

Кепка

15

5

Как отыграть призы БК Фонбет в рамках промоакции Высота первых

Свернуть

Все подарки выдаются без дополнительных условий. Призеры получают их сразу после выигрыша.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

В таблице ниже собраны главные условия акции.

Максимальный размер бонуса

VIP-тур на Неделю звезд КХЛ 2026

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

08.02.2026 (23:59 МСК)

Для участия не требуется обязательно делать ставки.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Гибкий формат участия — можно отвечать на вопросы викторины,  присоединиться к игре или делать ставки➖ Очки сгорают после каждого этапа
➕ Пользователям начисляются приветственные баллы сразу после подключения 

Заключение

Свернуть

Неделя звезд Континентальной хоккейной лиги в 2026 году пройдет в Екатеринбурге. Клиенты Fonbet могут выиграть VIP‑туры без обязательных пари. Участие становится увлекательным благодаря интерактивной игре и хоккейным заданиям, а призы впечатляют качеством.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer34 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer156 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer65 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё