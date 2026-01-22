Высота первых от БК Фонбет: поездка на Неделю звезд КХЛ и другие ценные призы

Чтобы претендовать на призы, нужно следовать инструкции:

1. Оформить учетную запись в Fonbet, если она отсутствует.

2. Зайти на страницу акции «Высота первых» и выбрать «Участвовать».

3. Собирать баллы, выполняя игровые задания и участвуя в квизе.

4. Обменивать накопленные очки на билеты для участия в розыгрыше VIP-туров и подарков.

Присоединиться к промо «Высота первых» могут все клиенты букмекера на любом из 3 этапов:

Тур 1: до 25.01.2026.

Тур 2: до 01.02.2026.

Тур 3: до 08.02.2026.

При подключении к акции начисляются 50 приветственных баллов. Очки одного тура не переносятся в следующий, поэтому их следует обменять во вкладе «Маркет призов» до завершения текущего этапа.

Собирать баллы можно через разные игровые активности.

Способ Как начисляются Дополнительные условия Ставки на КХЛ 1 рубль пари = 1 балл Очки начисляются в последний день этапа Мини-игра «Горный хоккей» Очки за удержание шайбы Формат пинбола. Цель — набирать очки, максимум за сессию — 45 баллов, сложность растет каждую неделю, количество попыток не ограничено Хоккейная викторина 50 баллов за участие, 100 баллов за правильный ответ Проводится на 3 этапе (5-6 февраля), 5 вопросов о Неделе Звезд КХЛ

Накопленные баллы тратятся на тикеты для конкретных призов. После окончания этапа неиспользованные очки аннулируются.