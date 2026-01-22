Высота первых от БК Фонбет: поездка на Неделю звезд КХЛ и другие ценные призы

Партнерский проект
БК Fonbet запускает промо «Высота первых» в рамках Недели звезд КХЛ 2026. Клиенты зарабатывают баллы, участвуя в пари, интерактивной игре и хоккейном квизе, после чего меняют их на розыгрыш VIP-туров, техники Apple и мерча КХЛ. Каждый игрок сам решает, за какие призы бороться.
Чтобы претендовать на призы, нужно следовать инструкции:
1. Оформить учетную запись в Fonbet, если она отсутствует.
2. Зайти на страницу акции «Высота первых» и выбрать «Участвовать».
3. Собирать баллы, выполняя игровые задания и участвуя в квизе.
4. Обменивать накопленные очки на билеты для участия в розыгрыше VIP-туров и подарков.
Присоединиться к промо «Высота первых» могут все клиенты букмекера на любом из 3 этапов:
При подключении к акции начисляются 50 приветственных баллов. Очки одного тура не переносятся в следующий, поэтому их следует обменять во вкладе «Маркет призов» до завершения текущего этапа.
Собирать баллы можно через разные игровые активности.
Способ
Как начисляются
Дополнительные условия
Ставки на КХЛ
1 рубль пари = 1 балл
Очки начисляются в последний день этапа
Мини-игра «Горный хоккей»
Очки за удержание шайбы
Формат пинбола. Цель — набирать очки, максимум за сессию — 45 баллов, сложность растет каждую неделю, количество попыток не ограничено
Хоккейная викторина
50 баллов за участие, 100 баллов за правильный ответ
Проводится на 3 этапе (5-6 февраля), 5 вопросов о Неделе Звезд КХЛ
Накопленные баллы тратятся на тикеты для конкретных призов. После окончания этапа неиспользованные очки аннулируются.
Приз
Количество баллов для участия в розыгрыше
Количество подарков на каждом этапе
VIP-тур на FONBET НХЗ 2026 для двоих
45
3 — на первом, 2 — на втором, 1 – на третьем
Apple iPhone Air
45
1
Билет на FONBET НХЗ 2026
35
3
Apple AirPods 4
35
1
Джерси КХЛ
30
3
Футболка
25
5
Шарф
15
5
Кепка
15
5
Все подарки выдаются без дополнительных условий. Призеры получают их сразу после выигрыша.
В таблице ниже собраны главные условия акции.
Максимальный размер бонуса
VIP-тур на Неделю звезд КХЛ 2026
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
08.02.2026 (23:59 МСК)
Для участия не требуется обязательно делать ставки.
Плюсы
Минусы
|➕ Гибкий формат участия — можно отвечать на вопросы викторины, присоединиться к игре или делать ставки
|➖ Очки сгорают после каждого этапа
|➕ Пользователям начисляются приветственные баллы сразу после подключения
Неделя звезд Континентальной хоккейной лиги в 2026 году пройдет в Екатеринбурге. Клиенты Fonbet могут выиграть VIP‑туры без обязательных пари. Участие становится увлекательным благодаря интерактивной игре и хоккейным заданиям, а призы впечатляют качеством.