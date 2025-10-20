Ведомости
Зал Саши от БК Фонбет: ремонт квартиры за ставку на хоккей

Превратите свою комнату в настоящий хоккейный фан-зал!

БК Fonbet и Александр Овечкин запускают проект «Зал Саши». В рамках промо обычная комната будет переоборудована в настоящую фанатскую зону для просмотра хоккея. Для участия необходимо пройти тест и сделать ставку на хоккей от 1000 рублей. Преображением комнаты будет заниматься Александр Гришаев из культовой передачи «Школа ремонта».

Как получить ремонт квартиры от Фонбет за ставку на хоккей

Приз может быть получен только при соблюдении всех обязательных правил:

1. Начните с регистрации в БК, если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите в раздел акции «Зал Саши».

3. Нажмите «Я в деле», чтобы заявить о своем участии

4. Ответьте на вопросы теста.

5. Сделайте ставку на хоккей от 1000 рублей (тип пари и коэффициенты не оговорены в условиях).

6. Дождитесь итогов. Счастливчик станет известен 5 ноября.

Победитель будет выбран среди тех, кто полностью выполнит условия участия. Тест состоит из 6 вопросов с вариантами ответов или местом для ваших личных комментариев. Приводим примеры, что именно спрашивает букмекер:

  • Какую комнату вы хотите превратить в зал для просмотра хоккея?
  • Как вы обычно смотрите хоккей?
  • Какие вещи должны быть обязательно в вашей идеальной комнате для просмотра хоккея?
  • Выберите дизайн, который вам больше всего нравится.
  • Как давно вы интересуетесь хоккеем?
  • За кого вы болеете? Расскажите свою историю.

Ремонт будет проведен в жилой комнате площадью от 15 м². Все этапы преображения будут сопровождаться съемками шоу, публикациями и профессиональными советами дизайнера Александра Гришаева.

Как отыграть ремонт квартиры от Фонбет за ставку на хоккей

Отыгрывать приз не требуется. Победитель может воспользоваться услугами по ремонту без каких-либо дополнительных условий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Таблица содержит структурированную информацию по условиям акции.

Максимальный размер бонуса

Ремонт комнаты

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

05.11.2025 (15:00 МСК)

Проект «Зал Саши» — это не единственное предложение от БК «Фонбет» с участием хоккейной легенды Александра Овечкина. Клиенты БК также могут побороться за автомобиль «Нива» в промоакции «Первая мечта».

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Возможность полностью преобразить свою комнату при поддержке Александра Овечкина и Александра Гришаева➖ Победитель будет только 1
➕ Без сложных условий участия 

Заключение

Желающих участвовать наверняка окажется много. Входной порог не очень высокий — достаточно ставки от 1000 рублей. Приз от БК эксклюзивный — отремонтированная комната от Александра Овечкина подарит особое удовольствие при просмотре хоккейных матчей.

Валентин Васильев

