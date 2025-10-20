Зал Саши от БК Фонбет: ремонт квартиры за ставку на хоккей

Приз может быть получен только при соблюдении всех обязательных правил:

1. Начните с регистрации в БК, если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите в раздел акции «Зал Саши» .

3. Нажмите «Я в деле», чтобы заявить о своем участии

4. Ответьте на вопросы теста.

5. Сделайте ставку на хоккей от 1000 рублей (тип пари и коэффициенты не оговорены в условиях).

6. Дождитесь итогов. Счастливчик станет известен 5 ноября.

Победитель будет выбран среди тех, кто полностью выполнит условия участия. Тест состоит из 6 вопросов с вариантами ответов или местом для ваших личных комментариев. Приводим примеры, что именно спрашивает букмекер:

Какую комнату вы хотите превратить в зал для просмотра хоккея?

Как вы обычно смотрите хоккей?

Какие вещи должны быть обязательно в вашей идеальной комнате для просмотра хоккея?

Выберите дизайн, который вам больше всего нравится.

Как давно вы интересуетесь хоккеем?

За кого вы болеете? Расскажите свою историю.

Ремонт будет проведен в жилой комнате площадью от 15 м². Все этапы преображения будут сопровождаться съемками шоу, публикациями и профессиональными советами дизайнера Александра Гришаева.