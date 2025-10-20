Зал Саши от БК Фонбет: ремонт квартиры за ставку на хоккей

БК Fonbet и Александр Овечкин запускают проект «Зал Саши». В рамках промо обычная комната будет переоборудована в настоящую фанатскую зону для просмотра хоккея. Для участия необходимо пройти тест и сделать ставку на хоккей от 1000 рублей. Преображением комнаты будет заниматься Александр Гришаев из культовой передачи «Школа ремонта».
Приз может быть получен только при соблюдении всех обязательных правил:
1. Начните с регистрации в БК, если у вас еще нет аккаунта.
2. Перейдите в раздел акции «Зал Саши».
3. Нажмите «Я в деле», чтобы заявить о своем участии
4. Ответьте на вопросы теста.
5. Сделайте ставку на хоккей от 1000 рублей (тип пари и коэффициенты не оговорены в условиях).
6. Дождитесь итогов. Счастливчик станет известен 5 ноября.
Победитель будет выбран среди тех, кто полностью выполнит условия участия. Тест состоит из 6 вопросов с вариантами ответов или местом для ваших личных комментариев. Приводим примеры, что именно спрашивает букмекер:
Ремонт будет проведен в жилой комнате площадью от 15 м². Все этапы преображения будут сопровождаться съемками шоу, публикациями и профессиональными советами дизайнера Александра Гришаева.
Отыгрывать приз не требуется. Победитель может воспользоваться услугами по ремонту без каких-либо дополнительных условий.
Таблица содержит структурированную информацию по условиям акции.
Максимальный размер бонуса
Ремонт комнаты
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
05.11.2025 (15:00 МСК)
Проект «Зал Саши» — это не единственное предложение от БК «Фонбет» с участием хоккейной легенды Александра Овечкина. Клиенты БК также могут побороться за автомобиль «Нива» в промоакции «Первая мечта».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность полностью преобразить свою комнату при поддержке Александра Овечкина и Александра Гришаева
|➖ Победитель будет только 1
|➕ Без сложных условий участия
Желающих участвовать наверняка окажется много. Входной порог не очень высокий — достаточно ставки от 1000 рублей. Приз от БК эксклюзивный — отремонтированная комната от Александра Овечкина подарит особое удовольствие при просмотре хоккейных матчей.