Большой турнир от БК Леон: фрибеты до 115 000 рублей за ставки на спорт

Получить фрибет можно лишь при точном выполнении условий участия. Необходимо:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте или в приложении БК «Леон» (для новичков).

2. Кликнуть по кнопке «Принять участие» на странице «Большого турнира».

3. Делать квалифицирующие ставки в установленные сроки.

4. Набирать очки в общей турнирной таблице.

5. Дождаться подведения итогов и начисления фрибета.

В «Большом турнире» за 1 выигранную ставку игрок получает 1 очко. Все набранные баллы суммируются и формируют место в турнирной таблице. При равенстве очков выше окажется тот, кто набрал их раньше.

Итоги акции будут подведены 4 ноября 2025 года. Фрибеты автоматически зачислятся на бонусные счета победителей.

Место Фрибет 1 115 000 ₽ 2 80 000 ₽ 3-5 50 000 ₽ 6-15 20 000 ₽ 16-35 10 000 ₽ 36-65 5000 ₽ 66-100 3000 ₽

Турнир проходит в 4 категориях, каждая из которых имеет собственный призовой фонд и правила участия.

Дисциплина Сумма пари Кэф Тип ставки Максимальный фрибет Настольный теннис 500 ₽ от 1.70 Ординар или экспресс 20 000 ₽ Киберфутбол 500 ₽ от 1.70 Ординар или экспресс 20 000 ₽ Лайв 500 ₽ от 1.70 Ординар или экспресс 20 000 ₽ Экспрессы 500 ₽ от 1.70 Экспресс 20 000 ₽

В «Большом турнире» можно заработать до 5 фрибетов: 1 за общий зачет и по 1 за каждую из категорий.