28 октября 6:38ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Большой турнир от БК Леон: фрибеты до 115 000 рублей за ставки на спорт

115000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
До 5 фрибетов за участие в 1 акции!

Акция «Большой турнир» от БК «Леон» — это серия соревнований, где активные игроки получают очки за выигрышные пари и поднимаются в турнирной таблице. Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей, его разделят 100 лучших участников.

Как получить бонус БК Леон до 115 000 рублей по акции Большой турнир

Свернуть

Получить фрибет можно лишь при точном выполнении условий участия. Необходимо:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте или в приложении БК «Леон» (для новичков).

2. Кликнуть по кнопке «Принять участие» на странице «Большого турнира».

3. Делать квалифицирующие ставки в установленные сроки.

4. Набирать очки в общей турнирной таблице.

5. Дождаться подведения итогов и начисления фрибета.

В «Большом турнире» за 1 выигранную ставку игрок получает 1 очко. Все набранные баллы суммируются и формируют место в турнирной таблице. При равенстве очков выше окажется тот, кто набрал их раньше.

Итоги акции будут подведены 4 ноября 2025 года. Фрибеты автоматически зачислятся на бонусные счета победителей.

Место

Фрибет

1

115 000 ₽

2

80 000 ₽

3-5

50 000 ₽

6-15

20 000 ₽

16-35

10 000 ₽

36-65

5000 ₽

66-100

3000 ₽

Турнир проходит в 4 категориях, каждая из которых имеет собственный призовой фонд и правила участия.

Дисциплина

Сумма пари

Кэф

Тип ставки

Максимальный фрибет

Настольный теннис

500 ₽

от 1.70

Ординар или экспресс

20 000 ₽

Киберфутбол

500 ₽

от 1.70

Ординар или экспресс

20 000 ₽

Лайв

500 ₽

от 1.70

Ординар или экспресс

20 000 ₽

Экспрессы

500 ₽

от 1.70

Экспресс

20 000 ₽

В «Большом турнире» можно заработать до 5 фрибетов: 1 за общий зачет и по 1 за каждую из категорий.

Как отыграть бонус Леон до 115 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Фрибет можно использовать только целиком на одиночные или экспресс-ставки с минимальным коэффициентом 1.30. Срок действия бесплатной ставки составляет 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 115 000 рублей от Леон

Свернуть

В таблице представлены ключевые детали участия.

Максимальный размер бонуса

115 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (23:59 МСК)

Фрибеты нельзя обменять на деньги или передать другому человеку.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участник может заработать 5 фрибетов за 1 акцию➖ Требуется сделать много выигрышных пари
➕ Для всех игроков БК Leon 

Заключение

Свернуть

Промо ориентировано на опытных игроков, готовых регулярно делать ставки. Организатор предложил несколько вариантов (настольный теннис, лайв, киберфутбол и экспрессы), чтобы каждый выбрал свой. Участник может соревноваться только в 1 категории или сразу во всех, включая общий зачет.

Валентин Васильев

