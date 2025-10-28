Большой турнир от БК Леон: фрибеты до 115 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Акция «Большой турнир» от БК «Леон» — это серия соревнований, где активные игроки получают очки за выигрышные пари и поднимаются в турнирной таблице. Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей, его разделят 100 лучших участников.
Получить фрибет можно лишь при точном выполнении условий участия. Необходимо:
1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте или в приложении БК «Леон» (для новичков).
2. Кликнуть по кнопке «Принять участие» на странице «Большого турнира».
3. Делать квалифицирующие ставки в установленные сроки.
4. Набирать очки в общей турнирной таблице.
5. Дождаться подведения итогов и начисления фрибета.
В «Большом турнире» за 1 выигранную ставку игрок получает 1 очко. Все набранные баллы суммируются и формируют место в турнирной таблице. При равенстве очков выше окажется тот, кто набрал их раньше.
Итоги акции будут подведены 4 ноября 2025 года. Фрибеты автоматически зачислятся на бонусные счета победителей.
Место
Фрибет
1
115 000 ₽
2
80 000 ₽
3-5
50 000 ₽
6-15
20 000 ₽
16-35
10 000 ₽
36-65
5000 ₽
66-100
3000 ₽
Турнир проходит в 4 категориях, каждая из которых имеет собственный призовой фонд и правила участия.
Дисциплина
Сумма пари
Кэф
Тип ставки
Максимальный фрибет
Настольный теннис
500 ₽
от 1.70
Ординар или экспресс
20 000 ₽
Киберфутбол
500 ₽
от 1.70
Ординар или экспресс
20 000 ₽
Лайв
500 ₽
от 1.70
Ординар или экспресс
20 000 ₽
Экспрессы
500 ₽
от 1.70
Экспресс
20 000 ₽
В «Большом турнире» можно заработать до 5 фрибетов: 1 за общий зачет и по 1 за каждую из категорий.
Фрибет можно использовать только целиком на одиночные или экспресс-ставки с минимальным коэффициентом 1.30. Срок действия бесплатной ставки составляет 7 дней.
В таблице представлены ключевые детали участия.
Максимальный размер бонуса
115 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Фрибеты нельзя обменять на деньги или передать другому человеку.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участник может заработать 5 фрибетов за 1 акцию
|➖ Требуется сделать много выигрышных пари
|➕ Для всех игроков БК Leon
Промо ориентировано на опытных игроков, готовых регулярно делать ставки. Организатор предложил несколько вариантов (настольный теннис, лайв, киберфутбол и экспрессы), чтобы каждый выбрал свой. Участник может соревноваться только в 1 категории или сразу во всех, включая общий зачет.