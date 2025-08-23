Киберлето от БК Леон: игровой компьютер и другие девайсы за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» открывает сезон активности для поклонников виртуального спорта. До 8 сентября 2025 года проходит акция «Киберлето», в рамках которой участники оформляют ставки на киберспортивные события, накапливают баллы и участвуют в розыгрыше геймерской техники. В течение 10 туров пользователи соревнуются за возможность получить современный игровой компьютер, монитор, консоль, кресло и другие призы из линейки премиальной периферии.
Присоединиться к акции «Киберлето» можно при соблюдении установленных требований:
1. Зарегистрироваться на сайте БК «Леон», если учетная запись ранее не создавалась.
2. Подтвердить свое участие, активировав кнопку на промостранице акции.
3. Заключать пари на события из категории «Киберспорт» в рамках каждого тура.
4. Набирать очки за ставки и продвигаться в рейтинговой таблице акции.
Учитываются только пари на турниры, которые указаны в условиях этапа. Минимальная сумма одной ставки — 100 рублей. Типы пари — ординары и экспрессы. В купоне должен быть хотя бы один исход из акционного турнира с кэфом от 1.30. За каждую победную ставку беттору начисляется 1 очко.
Участников ждут 10 игровых туров, в каждом из которых можно зарабатывать баллы за ставки на события из категории «Киберспорт». Акция охватывает весь летний период и предполагает накопительную систему — очки, полученные в каждом туре, складываются в общий рейтинг.
Победители будут названы 10 сентября 2025 года.
Отыгрыш призов в рамках акции не требуется. В соответствии с законодательством РФ, на все призы распространяется налоговая ставка в размере 35% от их стоимости. Букмекерская компания «Леон» направляет соответствующее уведомление в государственные органы, а обязанность по уплате налога полностью возлагается на получателя приза.
Все ключевые данные об акции и призах сведены в табличную форму.
Максимальный размер бонуса
Игровой компьютер
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
08.09.2025 (08:00 МСК)
В акции могут участвовать совершеннолетние граждане РФ.
Летний сезон давно перестал быть «мертвым» периодом для киберспорта. С июня по август киберспортивная сцена набирает обороты. Почти каждую неделю проходят крупные турниры: IEM Cologne, Fissure Playground, Esports World Cup, PGL Wallachia, BLAST Austin Major, BLAST Bounty и многие другие.
Акция «Киберлето» от БК Леон органично встроилась в этот насыщенный календарь. Лично для меня участие в ней стало не только способом следить за любимыми дисциплинами, но и возможностью получать ощутимую отдачу от ставок. Помимо основного розыгрыша с геймерскими призами, букмекер дополнительно начисляет фрибеты — до 15 000 рублей по итогам каждого тура. Формат акции «Киберлето» хорошо продуман. Лично я продолжаю участвовать и планирую пройти все 10 туров.
Есть особенности, которые лучше учесть до начала участия:
Участие в акции «Киберлето» не требует обязательного прохождения всех туров — можно включиться на любом из этапов. За активность призы предусмотрены как в отдельных турах, так и по итогам всей акции. Формат подойдет тем, кто регулярно следит за киберспортивными событиями, делает ставки и ценит продуманные бонусные механики. Для поклонников киберспорта это предложение может стать одним из самых увлекательных в летнем сезоне.