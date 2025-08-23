Киберлето от БК Леон: игровой компьютер и другие девайсы за ставки на киберспорт

Присоединиться к акции «Киберлето» можно при соблюдении установленных требований:

1. Зарегистрироваться на сайте БК «Леон», если учетная запись ранее не создавалась.

2. Подтвердить свое участие, активировав кнопку на промостранице акции.

3. Заключать пари на события из категории «Киберспорт» в рамках каждого тура.

4. Набирать очки за ставки и продвигаться в рейтинговой таблице акции.

Учитываются только пари на турниры, которые указаны в условиях этапа. Минимальная сумма одной ставки — 100 рублей. Типы пари — ординары и экспрессы. В купоне должен быть хотя бы один исход из акционного турнира с кэфом от 1.30. За каждую победную ставку беттору начисляется 1 очко.

Участников ждут 10 игровых туров, в каждом из которых можно зарабатывать баллы за ставки на события из категории «Киберспорт». Акция охватывает весь летний период и предполагает накопительную систему — очки, полученные в каждом туре, складываются в общий рейтинг.

Место Приз 1 Игровой компьютер 2 Монитор Samsung 27 3 Консоль Steam Deck OLED (1 ТБ) 4 Геймерский стул Samurai Black Edition New 5-6 Наушники Logitech G Pro X2 7-10 Клавиатура G513 Carbon

Победители будут названы 10 сентября 2025 года.