Двойной выигрыш от БК Лига Ставок: промокод до 5000 рублей за ставки на РПЛ

Партнерский проект
К старту весеннего отрезка РПЛ букмекерская компания «Лига Ставок» запустила специальную акцию для поклонников российского футбола. Клиентам предлагают активировать промокод RPLRESTART и сделать ставку на встречу турнира. Самым быстрым и удачливым участникам достанутся фрибеты номиналом 5000 рублей. Всего бонусы получат 240 игроков.
Чтобы стать участником промоакции, игроку необходимо:
1. Создать аккаунт в БК «Лига Ставок».
2. Указать промокод RPLRESTART в аккаунте или активировать участие через сторис промо в приложении для смартфонов.
3. Заключить выигрышное пари на игры РПЛ на сумму от 5000 рублей с коэффициентом не ниже 1.80.
В рамках промо букмекер распределит фрибеты на сумму 1 200 000 рублей. Бонус получат 240 первых бетторов с успешными пари. Каждому из них будет начислен фрибет номиналом 5000 рублей.
Срок действия фрибета ограничен 7 днями. Если не успеть воспользоваться им вовремя, бонус будет автоматически списан. Фрибет принимается для ординарной ставки без ограничений по коэффициенту.
Актуальные условия промоакции «Двойной выигрыш» можно найти в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
Только выигрышные пари идут в зачет условий промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Без запутанных правил и дополнительных ограничений
|➖ Количество фрибетов ограниченно
|➕ Фиксированный бонус для всех призеров без распределения по местам
|➖Нужно оформить ставку минимум на 5000 рублей
Промо предлагает простой и справедливый способ забрать награду — побеждать в пари на российский футбол быстрее остальных участников. Сложности могут возникнуть из-за ограниченного числа фрибетов и минимальной ставки 5000 рублей.