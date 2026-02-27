Двойной выигрыш от БК Лига Ставок: промокод до 5000 рублей за ставки на РПЛ

Чтобы стать участником промоакции, игроку необходимо:

1. Создать аккаунт в БК «Лига Ставок».

2. Указать промокод RPLRESTART в аккаунте или активировать участие через сторис промо в приложении для смартфонов.

3. Заключить выигрышное пари на игры РПЛ на сумму от 5000 рублей с коэффициентом не ниже 1.80.

В рамках промо букмекер распределит фрибеты на сумму 1 200 000 рублей. Бонус получат 240 первых бетторов с успешными пари. Каждому из них будет начислен фрибет номиналом 5000 рублей.