Двойной выигрыш от БК Лига Ставок: промокод до 5000 рублей за ставки на РПЛ

5000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
5000 ₽
Мин. депозит
Успейте победить раньше других!

К старту весеннего отрезка РПЛ букмекерская компания «Лига Ставок» запустила специальную акцию для поклонников российского футбола. Клиентам предлагают активировать промокод RPLRESTART и сделать ставку на встречу турнира. Самым быстрым и удачливым участникам достанутся фрибеты номиналом 5000 рублей. Всего бонусы получат 240 игроков.

Как получить промокод от БК Лига Ставок до 5000 рублей за пари на РПЛ

Чтобы стать участником промоакции, игроку необходимо:

1. Создать аккаунт в БК «Лига Ставок».

2. Указать промокод RPLRESTART в аккаунте или активировать участие через сторис промо в приложении для смартфонов.

3. Заключить выигрышное пари на игры РПЛ на сумму от 5000 рублей с коэффициентом не ниже 1.80.

В рамках промо букмекер распределит фрибеты на сумму 1 200 000 рублей. Бонус получат 240 первых бетторов с успешными пари. Каждому из них будет начислен фрибет номиналом 5000 рублей.

Как отыграть бонус БК Лига Ставок до 5000 рублей по акции Двойной выигрыш

Срок действия фрибета ограничен 7 днями. Если не успеть воспользоваться им вовремя, бонус будет автоматически списан. Фрибет принимается для ординарной ставки без ограничений по коэффициенту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Лиги Ставок

Актуальные условия промоакции «Двойной выигрыш» можно найти в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)

Только выигрышные пари идут в зачет условий промоакции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Без запутанных правил и дополнительных ограничений➖ Количество фрибетов ограниченно
➕ Фиксированный бонус для всех призеров без распределения по местам➖Нужно оформить ставку минимум на 5000 рублей

Заключение

Промо предлагает простой и справедливый способ забрать награду — побеждать в пари на российский футбол быстрее остальных участников. Сложности могут возникнуть из-за ограниченного числа фрибетов и минимальной ставки 5000 рублей.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
