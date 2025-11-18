Ф1: Гонка чемпионов от Лиги Ставок: поездка в Абу-Даби и фрибеты до 500 000 рублей за ставки

Участие возможно при соблюдении следующих требований:

1. Иметь активный аккаунт в мобильном приложении «Лиги Ставок».

2. Найти турнир «Ф1: Гонка чемпионов» и кликнуть «Участвовать».

3. Делать ставки на спорт или быстрые игры с коэффициентом от 1.25.

Сумма каждого пари должна быть не менее 5000 рублей. Под условия промо подходят ординары и экспрессы. Количество начисленных баллов полностью соответствует сумме ставки. При равенстве очков более высокое место занимает тот участник, который набрал их раньше по времени. Бустеры в этом турнире не предусмотрены.