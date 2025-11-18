Ф1: Гонка чемпионов от Лиги Ставок: поездка в Абу-Даби и фрибеты до 500 000 рублей за ставки

Партнерский проект
Турнир «Ф1: Гонка чемпионов» от БК Liga Stavok предлагает активным игрокам шанс выиграть крупные фрибеты и эксклюзивную поездку на Гран-при Абу-Даби 2025. Участие возможно только через мобильное приложение. Лидерами станут пользователи с наибольшим оборотом пари.
Участие возможно при соблюдении следующих требований:
1. Иметь активный аккаунт в мобильном приложении «Лиги Ставок».
2. Найти турнир «Ф1: Гонка чемпионов» и кликнуть «Участвовать».
3. Делать ставки на спорт или быстрые игры с коэффициентом от 1.25.
Сумма каждого пари должна быть не менее 5000 рублей. Под условия промо подходят ординары и экспрессы. Количество начисленных баллов полностью соответствует сумме ставки. При равенстве очков более высокое место занимает тот участник, который набрал их раньше по времени. Бустеры в этом турнире не предусмотрены.
Место
Фрибет
1
Фрибет 500 000 ₽ и поездка на Abu Dhabi Grand Prix 2025 на 2 персоны. В приз включены билеты на самолет, просмотр заездов из VIP-места, экскурсия по питлейну, выступление звезд музыки
2
500 000 ₽
3
400 000 ₽
4
300 000 ₽
5
250 000 ₽
6
200 000 ₽
7
150 000 ₽
8
100 000 ₽
9
80 000 ₽
10
60 000 ₽
11-30
50 000 ₽
Поездка в ОАЭ не подлежит отыгрышу. Фрибет действует 7 дней. Использовать его можно на ординары с коэффициентом от 1.01.
Разберем условия более детально.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (12:00 МСК)
Участие в акции ограничено и доступно только определенным пользователям.
Плюсы
Минусы
|➕ Главная награда — поездка на Гран-при Абу-Даби с полным пакетом развлечений
|➖ Для начисления очков требуется минимальная ставка от 5000 ₽
|➕ Крупный призовой фонд и щедрые фрибеты для топ-30 участников
Промоакция привлекает к себе внимание значительными фрибетами и возможностью посетить Гран-при Formula 1 в Объединенных Арабских Эмиратах. Участие возможно лишь для определенной группы клиентов. Лидерами станут те, кто ставит крупные суммы и часто.