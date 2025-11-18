Ведомости
18 ноября 13:03
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Ф1: Гонка чемпионов от Лиги Ставок: поездка в Абу-Даби и фрибеты до 500 000 рублей за ставки

500000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
5000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Топ-30 участников получат гигантские фрибеты!

Турнир «Ф1: Гонка чемпионов» от БК Liga Stavok предлагает активным игрокам шанс выиграть крупные фрибеты и эксклюзивную поездку на Гран-при Абу-Даби 2025. Участие возможно только через мобильное приложение. Лидерами станут пользователи с наибольшим оборотом пари. 

Как получить фрибет в турнире Ф1: Гонка чемпионов от Лиги Ставок до 500 000 рублей

Свернуть

Участие возможно при соблюдении следующих требований:

1. Иметь активный аккаунт в мобильном приложении «Лиги Ставок».

2. Найти турнир «Ф1: Гонка чемпионов» и кликнуть «Участвовать».

3. Делать ставки на спорт или быстрые игры с коэффициентом от 1.25.

Сумма каждого пари должна быть не менее 5000 рублей. Под условия промо подходят ординары и экспрессы. Количество начисленных баллов полностью соответствует сумме ставки. При равенстве очков более высокое место занимает тот участник, который набрал их раньше по времени. Бустеры в этом турнире не предусмотрены. 

Место

Фрибет

1

Фрибет 500 000 ₽ и поездка на Abu Dhabi Grand Prix 2025 на 2 персоны. В приз включены билеты на самолет, просмотр заездов из VIP-места, экскурсия по питлейну, выступление звезд музыки

2

500 000 ₽

3

400 000 ₽

4

300 000 ₽

5

250 000 ₽

6

200 000 ₽

7

150 000 ₽

8

100 000 ₽

9

80 000 ₽

10

60 000 ₽

11-30

50 000 ₽

Как отыграть фрибет за турнир F1: Гонка чемпионов в Лиге Ставок до 500 000 рублей

Свернуть

Поездка в ОАЭ не подлежит отыгрышу. Фрибет действует 7 дней. Использовать его можно на ординары с коэффициентом от 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Разберем условия более детально.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.11.2025 (12:00 МСК)

Участие в акции ограничено и доступно только определенным пользователям.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Главная награда — поездка на Гран-при Абу-Даби с полным пакетом развлечений➖ Для начисления очков требуется минимальная ставка от 5000 ₽
➕ Крупный призовой фонд и щедрые фрибеты для топ-30 участников 

Заключение

Свернуть

Промоакция привлекает к себе внимание значительными фрибетами и возможностью посетить Гран-при Formula 1 в Объединенных Арабских Эмиратах. Участие возможно лишь для определенной группы клиентов. Лидерами станут те, кто ставит крупные суммы и часто.

Валентин Васильев

