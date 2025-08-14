Ведомости
14 августа 15:50
Промокоды Лига Ставок

Футбольный спринт от БК Лига Ставок: промокод до 500 000 рублей за выполнение заданий

500000 ₽
Бонус
17 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не пропустите ежедневные миссии от «Лиги Ставок»!

Старт нового футбольного сезона букмекерская компания «Лига Ставок» встречает свежим промо — «Футбольный спринт». С 13 августа по 1 сентября участники смогут активировать промокод BIGFOOTBALLSPRINT, проходить игровые миссии и зарабатывать фрибеты. Всего предусмотрено 19 блоков заданий, общий размер бонуса может достигать 500 000 рублей.

Как получить промокод БК Лига Ставок до 500 000 рублей

Свернуть

Чтобы стать участником, придется выполнить перечень требований:

1. Авторизоваться в личном кабинете или пройти регистрацию в БК «Лига Ставок».

image not found

2. Активировать промокод BIGFOOTBALLSPRINT либо кликнуть плашку «Участвую» на странице акции.

3. Ежедневно выполнять задания по ставкам, которые будут обновляться в течение акции.

Владельцы клубных карт «Лига Ставок» и «Лига Ставок Private Betting» подключаются автоматически. Букмекер подготовил внушительный призовой пул — 30 000 000 рублей в виде фрибетов. Для участия в распределении бонусов нужно выполнить минимум 8 заданий.

Миссии открываются поэтапно — следующая доступна только после прохождения предыдущей. Новые задания появляются каждый день в 12:00 МСК. Начисление фрибетов запланировано до 3 сентября, их размер может составить от 100 до 500 000 рублей.

Выполненные задания

Общий фонд фрибетов

1-7

Нет

8-12

4 000 000 ₽

13-15

6 000 000 ₽

16-18

8 000 000 ₽

19

12 000 000 ₽

Как отыграть бонус по акции Футбольный спринт от Лиги Ставок 

Свернуть

Фрибет действует 7 дней, он должен быть использован одной ставкой целиком. Разрешен только ординар с кэфом не выше 5.00.

Как вывести средства после отыгрыша страховки в Лиге Ставок

Свернуть

Выплата выигрыша возможна при соблюдении обязательных моментов:

  1. Перейдите на главную страницу сайта и кликните по иконке личного кабинета в верхнем правом углу.
  2. В появившемся меню откройте раздел «Вывод средств».
  3. Определите удобный для вас способ получения денег.
  4. Впишите желаемую сумму.
  5. Дождитесь SMS с кодом подтверждения и введите его, чтобы завершить транзакцию.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

У предложения есть ряд ограничений.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

Индивидуально 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.09.2025 (12:00 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании страховки до 500 000 рублей от БК Лига Ставок

Свернуть

Август — горячее время для ставок на футбол, возвращаются европейские чемпионаты и РПЛ. Так что новое промо от «Лиги Ставок» идеально вписывается в календарь. Ежедневные задания делают процесс увлекательным. С утра уже ждешь, какой формат пари предложат сегодня. Иногда это одиночная ставка на определенный матч, порой экспресс с заданным коэффициентом.

Минимальный порог для получения приза в 8 этапов вполне реален даже для новичков. Это больше похоже на серию челленджей, чем на тяжелый марафон. Опытные игроки видят здесь шанс забрать максимальную долю призового фонда, особенно при грамотных стратегии и распределении банка.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Лига Ставок

Свернуть

Главная трудность — режим ежедневных миссий. Задания открываются поэтапно, пройти все быстро не выйдет, поэтому придется следить за обновлениями и укладываться в сроки. Еще один момент — требования к ставкам могут не совпасть с вашим привычным стилем игры.

Второй блок сложностей — технические и процедурные моменты. Нужен подтвержденный аккаунт, корректно заполненные данные и активированный промокод. Любая неточность (несовпадение ФИО с платежными реквизитами, истекший документ, сбой SMS-подтверждения) способна затормозить начисление или вывод. 

Если что-то пошло не так, сразу обращайтесь в саппорт, фиксируйте скриншотами выполнение миссий и статус промо. Так вы быстрее найдете и решите проблему.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ В рамках акции разыгрывается 30 000 000 рублей➖ При прохождении менее 8 заданий фрибет не предоставляется
➕ Размер фрибетов зависит от количества выполненных миссий 

Сравнение бонуса Футбольный спринт Лиги Ставок с бонусами других БК

Свернуть

На данный момент действуют и другие интересные акции.

Условия

Фонбет

Winline

Мелбет

Название

Бонусы за прогнозы на РПЛ

Бонусы за ставки на РПЛ

Экспресс расчет на РПЛ

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

250 000 ₽

Индивидуально

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

50 ₽

25 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Ежедневные миссии превращают обычные ставки в серию маленьких испытаний. Для любителей футбола и активных бетторов это хороший способ получить неплохую награду за регулярную игру.

Валентин Васильев

