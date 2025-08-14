Футбольный спринт от БК Лига Ставок: промокод до 500 000 рублей за выполнение заданий

Партнерский проект
Старт нового футбольного сезона букмекерская компания «Лига Ставок» встречает свежим промо — «Футбольный спринт». С 13 августа по 1 сентября участники смогут активировать промокод BIGFOOTBALLSPRINT, проходить игровые миссии и зарабатывать фрибеты. Всего предусмотрено 19 блоков заданий, общий размер бонуса может достигать 500 000 рублей.
Чтобы стать участником, придется выполнить перечень требований:
1. Авторизоваться в личном кабинете или пройти регистрацию в БК «Лига Ставок».
2. Активировать промокод BIGFOOTBALLSPRINT либо кликнуть плашку «Участвую» на странице акции.
3. Ежедневно выполнять задания по ставкам, которые будут обновляться в течение акции.
Владельцы клубных карт «Лига Ставок» и «Лига Ставок Private Betting» подключаются автоматически. Букмекер подготовил внушительный призовой пул — 30 000 000 рублей в виде фрибетов. Для участия в распределении бонусов нужно выполнить минимум 8 заданий.
Миссии открываются поэтапно — следующая доступна только после прохождения предыдущей. Новые задания появляются каждый день в 12:00 МСК. Начисление фрибетов запланировано до 3 сентября, их размер может составить от 100 до 500 000 рублей.
Выполненные задания
Общий фонд фрибетов
1-7
Нет
8-12
4 000 000 ₽
13-15
6 000 000 ₽
16-18
8 000 000 ₽
19
12 000 000 ₽
Фрибет действует 7 дней, он должен быть использован одной ставкой целиком. Разрешен только ординар с кэфом не выше 5.00.
Выплата выигрыша возможна при соблюдении обязательных моментов:
У предложения есть ряд ограничений.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
Индивидуально
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.09.2025 (12:00 МСК)
Август — горячее время для ставок на футбол, возвращаются европейские чемпионаты и РПЛ. Так что новое промо от «Лиги Ставок» идеально вписывается в календарь. Ежедневные задания делают процесс увлекательным. С утра уже ждешь, какой формат пари предложат сегодня. Иногда это одиночная ставка на определенный матч, порой экспресс с заданным коэффициентом.
Минимальный порог для получения приза в 8 этапов вполне реален даже для новичков. Это больше похоже на серию челленджей, чем на тяжелый марафон. Опытные игроки видят здесь шанс забрать максимальную долю призового фонда, особенно при грамотных стратегии и распределении банка.
Главная трудность — режим ежедневных миссий. Задания открываются поэтапно, пройти все быстро не выйдет, поэтому придется следить за обновлениями и укладываться в сроки. Еще один момент — требования к ставкам могут не совпасть с вашим привычным стилем игры.
Второй блок сложностей — технические и процедурные моменты. Нужен подтвержденный аккаунт, корректно заполненные данные и активированный промокод. Любая неточность (несовпадение ФИО с платежными реквизитами, истекший документ, сбой SMS-подтверждения) способна затормозить начисление или вывод.
Если что-то пошло не так, сразу обращайтесь в саппорт, фиксируйте скриншотами выполнение миссий и статус промо. Так вы быстрее найдете и решите проблему.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В рамках акции разыгрывается 30 000 000 рублей
|➖ При прохождении менее 8 заданий фрибет не предоставляется
|➕ Размер фрибетов зависит от количества выполненных миссий
На данный момент действуют и другие интересные акции.
Ежедневные миссии превращают обычные ставки в серию маленьких испытаний. Для любителей футбола и активных бетторов это хороший способ получить неплохую награду за регулярную игру.