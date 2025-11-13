Турнир Cyber Battle от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на киберспорт

Для участия в соревновании от пользователя требуется:

1. Регистрация в «Лиге Ставок».

2. Согласие на участие в турнире.

3. Заключение квалификационных пари.

Учитываются ставки от 100 рублей на кэф от 1.25. Можно выбирать на любые киберспортивные матчи. Подходят турниры по LoL и остальным играм. Контора засчитывает ординары и экспрессы. В последнем случае в купоне должен быть хоть один исход с коэффициентом от 1.25, добавленный из росписи киберспортивного матча.

Подсчет турнирных очков стандартный: они равны размерам чистого выигрыша. Поэтому в соревновании подходят даже кешауты, если выкуп был производен с плюсовой дельтой для игроков.

Для готовых к дополнительному риску бетторов букмекер придумал сюрприз и ввел систему бустеров. При заключении пари на определенные коэффициенты БК вводит дополнительный множитель.

Интервал кэфов Размер дополнительного множителя 3.00-4.99 1,25 5.00-6.99 1,50 7.00-9.99 2,00 от 10.00 2,50

Множитель используется для расчета турнирных очков. К выигрышам в денежном эквиваленте он неприменим.

В реальном времени формируется таблица лидеров. В последний игровой день подводится итог турнира Cyber Battle и клиенты получают бонус в зависимости от занятого места.