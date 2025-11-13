Турнир Cyber Battle от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на киберспорт

Партнерский проект
Турнир Cyber Battle — соревнование для любителей киберспорта в букмекерской конторе «Лига Ставок». Оно проходит во время популярных ивентов Blast Rivals по CS2 и PGL Wallachia по Dota 2, поэтому проблем с выбором событий точно не будет. Контора разыграет призовой фонд 1 000 000 рублей фрибетами. Его распределят между игроками из топ-500. Победитель заберет 10% от суммы.
Для участия в соревновании от пользователя требуется:
1. Регистрация в «Лиге Ставок».
2. Согласие на участие в турнире.
3. Заключение квалификационных пари.
Учитываются ставки от 100 рублей на кэф от 1.25. Можно выбирать на любые киберспортивные матчи. Подходят турниры по LoL и остальным играм. Контора засчитывает ординары и экспрессы. В последнем случае в купоне должен быть хоть один исход с коэффициентом от 1.25, добавленный из росписи киберспортивного матча.
Подсчет турнирных очков стандартный: они равны размерам чистого выигрыша. Поэтому в соревновании подходят даже кешауты, если выкуп был производен с плюсовой дельтой для игроков.
Для готовых к дополнительному риску бетторов букмекер придумал сюрприз и ввел систему бустеров. При заключении пари на определенные коэффициенты БК вводит дополнительный множитель.
Интервал кэфов
Размер дополнительного множителя
3.00-4.99
1,25
5.00-6.99
1,50
7.00-9.99
2,00
от 10.00
2,50
Множитель используется для расчета турнирных очков. К выигрышам в денежном эквиваленте он неприменим.
В реальном времени формируется таблица лидеров. В последний игровой день подводится итог турнира Cyber Battle и клиенты получают бонус в зависимости от занятого места.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
50 000 ₽
4
30 000 ₽
5
25 000 ₽
6
20 000 ₽
7
15 000 ₽
8
12 000 ₽
9
10 000 ₽
10
8000 ₽
11-25
5000 ₽
26-50
3400 ₽
51-100
2500 ₽
101-200
1500 ₽
201-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
Начисленный фрибет будет действовать в течение 7 суток. Он подходит для ординаров с коэффициентом от 1.01.
Подробно осветим условия.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (12:00 МСК)
Выдача бонусов состоится не позднее 18:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия квалификационных ставок
|➖ Бонус отыгрывается исключительно ординарами
|➕ Легкие требования по отыгрышу
|➖ Количество призовых мест сильно ограничено
|➕ Подходят любые киберспортивные матчи
Если вы уже планировали ставить на PGL Wallachia или Blast Rivals, то эта акция подходит как нельзя лучше. Удачные ставки могут принести дополнительный бонус — фрибет от 500 рублей. Конкурс хорош для любых игроков, разбирающихся в киберспорте. Внимательный анализ матчей позволит ставить на более высокие коэффициенты, подключать буст и набирать турнирные очки быстрее.