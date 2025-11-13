Ведомости
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Cyber Battle от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на киберспорт

100000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поучаствуйте в розыгрыше призового фонда на 1 000 000 рублей!

Турнир Cyber Battle — соревнование для любителей киберспорта в букмекерской конторе «Лига Ставок». Оно проходит во время популярных ивентов Blast Rivals по CS2 и PGL Wallachia по Dota 2, поэтому проблем с выбором событий точно не будет. Контора разыграет призовой фонд 1 000 000 рублей фрибетами. Его распределят между игроками из топ-500. Победитель заберет 10% от суммы. 

Как получить фрибет в турнире Cyber Battle от Лиги Ставок до 100 000 рублей

Свернуть

Для участия в соревновании от пользователя требуется:

1. Регистрация в «Лиге Ставок».

2. Согласие на участие в турнире.

3. Заключение квалификационных пари.

Учитываются ставки от 100 рублей на кэф от 1.25. Можно выбирать на любые киберспортивные матчи. Подходят турниры по LoL и остальным играм. Контора засчитывает ординары и экспрессы. В последнем случае в купоне должен быть хоть один исход с коэффициентом от 1.25, добавленный из росписи киберспортивного матча.

Подсчет турнирных очков стандартный: они равны размерам чистого выигрыша. Поэтому в соревновании подходят даже кешауты, если выкуп был производен с плюсовой дельтой для игроков. 

Для готовых к дополнительному риску бетторов букмекер придумал сюрприз и ввел систему бустеров. При заключении пари на определенные коэффициенты БК вводит дополнительный множитель.

Интервал кэфов

Размер дополнительного множителя

3.00-4.99

1,25

5.00-6.99

1,50

7.00-9.99

2,00

от 10.00

2,50

Множитель используется для расчета турнирных очков. К выигрышам в денежном эквиваленте он неприменим. 

В реальном времени формируется таблица лидеров. В последний игровой день подводится итог турнира Cyber Battle и клиенты получают бонус в зависимости от занятого места.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

50 000 ₽

4

30 000 ₽

5

25 000 ₽

6

20 000 ₽

7

15 000 ₽

8

12 000 ₽

9

10 000 ₽

10

8000 ₽

11-25

5000 ₽

26-50

3400 ₽

51-100

2500 ₽

101-200

1500 ₽

201-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

Как отыграть фрибет за турнир Cyber Battle в Лиге Ставок до 100 000 рублей

Свернуть

Начисленный фрибет будет действовать в течение 7 суток. Он подходит для ординаров с коэффициентом от 1.01. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Свернуть

Подробно осветим условия.  

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.11.2025 (12:00 МСК)

Выдача бонусов состоится не позднее 18:00 МСК.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Простые условия квалификационных ставок➖ Бонус отыгрывается исключительно ординарами
➕ Легкие требования по отыгрышу➖ Количество призовых мест сильно ограничено
➕ Подходят любые киберспортивные матчи 

Заключение

Свернуть

Если вы уже планировали ставить на PGL Wallachia или Blast Rivals, то эта акция подходит как нельзя лучше. Удачные ставки могут принести дополнительный бонус — фрибет от 500 рублей. Конкурс хорош для любых игроков, разбирающихся в киберспорте. Внимательный анализ матчей позволит ставить на более высокие коэффициенты, подключать буст и набирать турнирные очки быстрее. 

Валентин Васильев

