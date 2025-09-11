БК Марафон: фрибеты на 2500 рублей и PS5 Pro за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» открывает новый сезон розыгрышем призов. Для участия достаточно лишь подписаться на официальный Telegram-канал. Никаких депозитов и ставок не требуется. Среди подписчиков будет разыграно 10 призов: фрибеты номиналом 2500 рублей и главная награда — консоль PlayStation 5 Pro.
Выполните всего пару простых действий и участвуйте в розыгрыше ценных призов:
1. Создайте аккаунт в букмекерской компании «Марафон» (для новых клиентов).
2. Перейдите в официальный Telegram-канал и оформите подписку.
3. Найдите пост с розыгрышем и нажмите кнопку «PS5 PRO СЮДААА».
Финальные результаты розыгрыша станут известны 23 сентября. С помощью случайного выбора букмекер определит 10 счастливчиков.
Место
Приз
1
PlayStation 5 Pro
2-10
Фрибет 2500 ₽
Фрибет будет активен в течение 30 дней после зачисления. Использовать его можно для заключения ординара без каких-либо ограничений по кэфу.
Основные правила участия отражены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.09.2025 (14:00 МСК)
Повторное участие в розыгрыше не предусмотрено.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Условия участия предельно просты и доступны абсолютно всем пользователям
|➖ Призов относительно немного — всего 10
|➕ В числе призов — новейшая игровая консоль и солидные фрибеты
Привлекательная акция для всех клиентов БК. Достаточно совершить несколько действий и новейшая консоль или фрибет могут стать вашими. Равные условия для каждого участника гарантированы.