Поиск улик от БК PARI: фрибет 2000 рублей за участие в интерактиве

Фрибет получат игроки, полностью прошедшие квест:

1. Создайте учетную запись в PARI при отсутствии аккаунта.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК .

3. Внимательно читайте все посты в течение 5 дней.

4. Мгновенно уведомляйте администратора после нахождения улик.

В течение ноября администратор тг-канала будет вставлять в посты различные знаки и символы, на которые стоит обращать внимание. Всего будет выбрано 10 победителей, каждый из них получит фрибет на 2000 рублей.