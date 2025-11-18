Поиск улик от БК PARI: фрибет 2000 рублей за участие в интерактиве

Партнерский проект
PARI приглашает подписчиков Telegram-канала принять участие в уникальном интерактиве. Каждый игрок может почувствовать себя настоящим детективом. В течение 5 дней нужно находить спрятанные улики в постах. Самые внимательные и быстрые участники получат фрибеты по 2000 рублей.
Фрибет получат игроки, полностью прошедшие квест:
1. Создайте учетную запись в PARI при отсутствии аккаунта.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.
3. Внимательно читайте все посты в течение 5 дней.
4. Мгновенно уведомляйте администратора после нахождения улик.
В течение ноября администратор тг-канала будет вставлять в посты различные знаки и символы, на которые стоит обращать внимание. Всего будет выбрано 10 победителей, каждый из них получит фрибет на 2000 рублей.
Правила применения фрибета станут доступны после окончания акции. Чаще всего он действителен 7 дней и подходит для ставок на ординары и экспрессы без ограничительных рамок по кэфам.
В таблице можно найти все необходимые сведения о промо.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.11.2025 (18:00 МСК)
В Telegram-канале «Пари» также разыгрывают коллекционную футболку итальянского «Интера» и фрибет на 1000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Легко подключиться к участию
|➖ Требуется постоянная концентрация в течение 5 дней
|➕ Не нужно делать ставки — все решает внимательность и скорость
Промо отличается необычным подходом. Результат зависит не только от везения. Игрокам предстоит проявить смекалку и вдумчивость к деталям. Подсказки могут появляться в любых публикациях, поэтому всегда нужно быть начеку.