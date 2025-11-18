Ведомости
18 ноября 12:34
БК PARIАкции
logo

Поиск улик от БК PARI: фрибет 2000 рублей за участие в интерактиве

2000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Соберите все подсказки быстрее других!

PARI приглашает подписчиков Telegram-канала принять участие в уникальном интерактиве. Каждый игрок может почувствовать себя настоящим детективом. В течение 5 дней нужно находить спрятанные улики в постах. Самые внимательные и быстрые участники получат фрибеты по 2000  рублей.

Как получить бонус PARI 2000 рублей за участие в конкурсе по поиску улик

Свернуть

Фрибет получат игроки, полностью прошедшие квест:

1. Создайте учетную запись в PARI при отсутствии аккаунта.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.

3. Внимательно читайте все посты в течение 5 дней.

4. Мгновенно уведомляйте администратора после нахождения улик.

В течение ноября администратор тг-канала будет вставлять в посты различные знаки и символы, на которые стоит обращать внимание. Всего будет выбрано 10 победителей, каждый из них получит фрибет на 2000 рублей.

Как отыграть бонус PARI до 2000 рублей за участие в интерактивном конкурсе

Свернуть

Правила применения фрибета станут доступны после окончания акции. Чаще всего он действителен 7 дней и подходит для ставок на ординары и экспрессы без ограничительных рамок по кэфам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от PARI

Свернуть

В таблице можно найти все необходимые сведения о промо.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.11.2025 (18:00 МСК)

В Telegram-канале «Пари» также разыгрывают коллекционную футболку итальянского «Интера» и фрибет на 1000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Легко подключиться к участию➖ Требуется постоянная концентрация в течение 5 дней
➕ Не нужно делать ставки — все решает внимательность и скорость 

Заключение

Свернуть

Промо отличается необычным подходом. Результат зависит не только от везения. Игрокам предстоит проявить смекалку и вдумчивость к деталям. Подсказки могут появляться в любых публикациях, поэтому всегда нужно быть начеку. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
