3 ноября 7:32
БК PARIАкции
logo

Подсчет мячей для WTA от PARI: фрибет за комментарий записи в Telegram

-
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Повлияйте на размер бонуса

БК PARI запустила новый конкурс в Telegram с необычной механикой розыгрыша. Размер начисленных фрибетов зависит от активности бетторов. Чем больше комментариев будет под записью, тем выше номинал бонуса. Однако комментировать публикацию можно лишь раз в день.

Как получить фрибет от PARI за комментарий в Telegram

Свернуть

Чтобы претендовать на розыгрыш букмекерской конторы, бетторам следует:

1. Создать профиль в PARI.

2. Подписаться на Telegram-канал конторы. 

3. Прокомментировать запись

В сутки с аккаунта можно оставлять 1 комментарий. Он должен содержать порядковый номер на единицу больше, чем в прошлом комменте. Итоговое число и станет количеством разыгрываемых фрибетов. Менять порядковые номера запрещено. Такие записи не попадут в зачет розыгрыша. Также нельзя редактировать оставленные комментарии. 

Как отыграть фрибет за комментарий в Telegram-канале у БК PARI

Свернуть

Условия использования фрибета не регламентированы. Соответствующую информацию сообщат победителям индивидуально. В большинстве случаев БК отводит на использование бонуса 5 суток. Причем компания не ограничивает минимальный коэффициент пари. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Пари

Свернуть

Все подробности промоакции представлены ниже.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

07.11.2025 (23:59 МСК)

До указанного в таблице времени игрок может оставлять комментарии под публикацией. Сроки подведения итогов не регламентированы, но обычно подарки выдают на следующий день после завершения промоакции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Номинал фрибета зависит от активности бетторов➖ Допускается только 1 комментарий в сутки
➕ Не лимитированы минимальные коэффициенты отыгрыша 

Заключение

Свернуть

Акция удобна для пользователей и теоретически не имеет верхнего лимита. Номинал бонуса зависит исключительно от действий подписчиков. Однако это можно считать и недостатком, ведь при низкой активности на большие выплаты можно не рассчитывать. 

 

Валентин Васильев

