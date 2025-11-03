Подсчет мячей для WTA от PARI: фрибет за комментарий записи в Telegram

Партнерский проект
БК PARI запустила новый конкурс в Telegram с необычной механикой розыгрыша. Размер начисленных фрибетов зависит от активности бетторов. Чем больше комментариев будет под записью, тем выше номинал бонуса. Однако комментировать публикацию можно лишь раз в день.
Чтобы претендовать на розыгрыш букмекерской конторы, бетторам следует:
1. Создать профиль в PARI.
2. Подписаться на Telegram-канал конторы.
3. Прокомментировать запись.
В сутки с аккаунта можно оставлять 1 комментарий. Он должен содержать порядковый номер на единицу больше, чем в прошлом комменте. Итоговое число и станет количеством разыгрываемых фрибетов. Менять порядковые номера запрещено. Такие записи не попадут в зачет розыгрыша. Также нельзя редактировать оставленные комментарии.
Условия использования фрибета не регламентированы. Соответствующую информацию сообщат победителям индивидуально. В большинстве случаев БК отводит на использование бонуса 5 суток. Причем компания не ограничивает минимальный коэффициент пари.
Все подробности промоакции представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
07.11.2025 (23:59 МСК)
До указанного в таблице времени игрок может оставлять комментарии под публикацией. Сроки подведения итогов не регламентированы, но обычно подарки выдают на следующий день после завершения промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Номинал фрибета зависит от активности бетторов
|➖ Допускается только 1 комментарий в сутки
|➕ Не лимитированы минимальные коэффициенты отыгрыша
Акция удобна для пользователей и теоретически не имеет верхнего лимита. Номинал бонуса зависит исключительно от действий подписчиков. Однако это можно считать и недостатком, ведь при низкой активности на большие выплаты можно не рассчитывать.