Подсчет мячей для WTA от PARI: фрибет за комментарий записи в Telegram

БК PARI запустила новый конкурс в Telegram с необычной механикой розыгрыша. Размер начисленных фрибетов зависит от активности бетторов. Чем больше комментариев будет под записью, тем выше номинал бонуса. Однако комментировать публикацию можно лишь раз в день.