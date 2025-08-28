БК PARI: фрибеты на 411 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Телеграм-канал PARI подготовил новую активность для своих подписчиков. На кону серьезный призовой фонд на общую сумму 20 565 рублей. Всего будет определено 50 счастливчиков. Каждый из них получит фрибет на 411 рублей. Для участия нужно подписаться на канал и оставить реакцию под публикацией.
Чтобы оказаться среди претендентов на фрибет, нужно выполнить все условия:
1. Зарегистрируйте новый аккаунт в PARI или авторизуйтесь в уже существующем.
2. Присоединитесь к каналу букмекера в Telegram.
3. Найдите пост с розыгрышем и нажмите «ФРИБЕТ».
4. Поставьте реакцию 🏅.
Подведение итогов акции состоится 2 сентября в 18:00 МСК. В розыгрыше участвует общий призовой фонд 20 565 рублей, он будет распределен между 50 победителями. Каждому счастливчику достанется фрибет на 411 рублей.
После зачисления фрибета у вас будет ровно 1 неделя, чтобы использовать его по своему усмотрению. Вы сами выбираете кэфы и рынки, а также решаете, будет это одиночная ставка или экспресс.
В данном разделе указана основная информация о розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
411 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.09.2025 (17:59 МСК)
Розыгрыш в Telegram проводится еженедельно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Стать участником можно без лишних трудностей и финансовых вложений
|➖ Итоги конкурса определит генератор случайных чисел
|➕ Общая сумма призовых составляет более 20 565 ₽
Букмекер PARI продолжает поощрять подписчиков своего Телеграм-канала. Каждую неделю пользователи оставляют лайки под конкурсным постом. Через 7 дней эти реакции превращаются в приятные фрибеты. При этом участие не требует никаких сложных действий — все легко, быстро и понятно.