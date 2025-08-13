Ведомости
БК PARI

Угадай минуту первого гола от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 500 000 рублей

Делайте точный прогноз и забирайте приз!

БК PARI приглашает игроков испытать удачу в конкурсе прогнозов, посвященном матчу за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и «Тоттенхэмом». Участникам предстоит точно определить минуту первого гола. Тот, кто сделает правильный прогноз и внесет депозит, получит фрибет. На кону общий призовой фонд 500 000 рублей.

Как получить бонус PARI за прогноз и депозит

Чтобы принять участие в акции, выполните указанные действия:

1. Пройдите регистрацию в PARI, если ранее не создавали учетную запись.

2. Зайдите на страницу акции. 

3. Укажите минуту первого взятия ворот во встрече «Пари Сен-Жермен» — «Тоттенхэм».

4. Подтвердите свой прогноз.

5. Дождитесь завершения события и распределения призового фонда.

Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей. Он будет разделен поровну между всеми победителями. PARI опубликует список счастливчиков 14.08.2025. Для получения фрибета нужно в течение 5 дней после объявления итогов внести депозит на сумму бонуса, но не более 10 000 рублей.

Голы в компенсированное время первого и второго таймов засчитываются как 45-я и 90-я минуты соответственно. При отсутствии забитых мячей правильным ответом считается вариант «Без голов». Каждый участник может сделать 1 прогноз.

Как отыграть бонус PARI в рамках акции Угадай минуту первого гола

Фрибет доступен для использования в течение 5 дней с момента зачисления. Применить его можно лишь для пари типа ординар или экспресс. Если в течение 5 дней после публикации списка победителей депозит не будет внесен, бонус не поступит на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

В таблице собраны все важные детали предложения.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

До 10 000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

13.08.2025 (22:00 МСК)

Получить бонус можно только после прохождения полной идентификации.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ К участию допускаются все клиенты PARI➖ Приз выдается при условии внесения депозита
➕ Ограничений по числу победителей нет 

Заключение

Европейский футбол снова дарит болельщикам топовое противостояние. Обладатели трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы определят сильнейшего в матче за Суперкубок УЕФА. Предсказать минуту первого гола задача не из легких, но удачный прогноз гарантирует приятный бонус.

Валентин Васильев

