Угадай минуту первого гола от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 500 000 рублей

Чтобы принять участие в акции, выполните указанные действия:

1. Пройдите регистрацию в PARI, если ранее не создавали учетную запись.

2. Зайдите на страницу акции.

3. Укажите минуту первого взятия ворот во встрече «Пари Сен-Жермен» — «Тоттенхэм».

4. Подтвердите свой прогноз.

5. Дождитесь завершения события и распределения призового фонда.

Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей. Он будет разделен поровну между всеми победителями. PARI опубликует список счастливчиков 14.08.2025. Для получения фрибета нужно в течение 5 дней после объявления итогов внести депозит на сумму бонуса, но не более 10 000 рублей.

Голы в компенсированное время первого и второго таймов засчитываются как 45-я и 90-я минуты соответственно. При отсутствии забитых мячей правильным ответом считается вариант «Без голов». Каждый участник может сделать 1 прогноз.