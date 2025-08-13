Угадай минуту первого гола от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 500 000 рублей

Партнерский проект
БК PARI приглашает игроков испытать удачу в конкурсе прогнозов, посвященном матчу за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и «Тоттенхэмом». Участникам предстоит точно определить минуту первого гола. Тот, кто сделает правильный прогноз и внесет депозит, получит фрибет. На кону общий призовой фонд 500 000 рублей.
Чтобы принять участие в акции, выполните указанные действия:
1. Пройдите регистрацию в PARI, если ранее не создавали учетную запись.
2. Зайдите на страницу акции.
3. Укажите минуту первого взятия ворот во встрече «Пари Сен-Жермен» — «Тоттенхэм».
4. Подтвердите свой прогноз.
5. Дождитесь завершения события и распределения призового фонда.
Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей. Он будет разделен поровну между всеми победителями. PARI опубликует список счастливчиков 14.08.2025. Для получения фрибета нужно в течение 5 дней после объявления итогов внести депозит на сумму бонуса, но не более 10 000 рублей.
Голы в компенсированное время первого и второго таймов засчитываются как 45-я и 90-я минуты соответственно. При отсутствии забитых мячей правильным ответом считается вариант «Без голов». Каждый участник может сделать 1 прогноз.
Фрибет доступен для использования в течение 5 дней с момента зачисления. Применить его можно лишь для пари типа ординар или экспресс. Если в течение 5 дней после публикации списка победителей депозит не будет внесен, бонус не поступит на счет.
В таблице собраны все важные детали предложения.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
До 10 000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
13.08.2025 (22:00 МСК)
Получить бонус можно только после прохождения полной идентификации.
|Плюсы
|Минусы
|➕ К участию допускаются все клиенты PARI
|➖ Приз выдается при условии внесения депозита
|➕ Ограничений по числу победителей нет
Европейский футбол снова дарит болельщикам топовое противостояние. Обладатели трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы определят сильнейшего в матче за Суперкубок УЕФА. Предсказать минуту первого гола задача не из легких, но удачный прогноз гарантирует приятный бонус.