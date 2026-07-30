Промокод от БК Фонбет: до 50 000 рублей за ставки на игры BLAST Bounty

Порядок участия в акции выглядит так:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложении «Фонбет» и откройте раздел «Бонусы и акции».

2. Введите код BLAST.

3. Оформите пари от 1000 рублей на события по CS2 или Dota 2 — подойдет как одинарная ставка, так и экспресс с коэффициентом от 1.50.

4. Дождитесь расчета пари и кликните «Получить фрибет» в виджете промо.

Успеть поставить нужно до 2 августа 09:59 МСК. Нажать на кнопку получения фрибета — в течение 36 часов после старта цикла участия, иначе попытка сгорает. Разыгрываются фрибеты фиксированного номинала в диапазоне от 300 до 50 000 рублей.