Промокод от БК Фонбет: до 50 000 рублей за ставки на игры BLAST Bounty
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Букмекерская контора «Фонбет» запустила акцию BLAST Bonus Drop, приуроченную к турниру по CS2. Чтобы принять участие, достаточно активировать промокод BLAST и оформить пари на киберспорт с 30 июля по 2 августа 2026 года. Такие действия гарантированно принесут фрибет. Разброс номиналов широкий — от 300 до 50 000 рублей. Конкретная сумма определяется системой по внутреннему алгоритму.
Как получить промокод Фонбет по промо BLAST Bonus Drop
Порядок участия в акции выглядит так:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложении «Фонбет» и откройте раздел «Бонусы и акции».
2. Введите код BLAST.
3. Оформите пари от 1000 рублей на события по CS2 или Dota 2 — подойдет как одинарная ставка, так и экспресс с коэффициентом от 1.50.
4. Дождитесь расчета пари и кликните «Получить фрибет» в виджете промо.
Успеть поставить нужно до 2 августа 09:59 МСК. Нажать на кнопку получения фрибета — в течение 36 часов после старта цикла участия, иначе попытка сгорает. Разыгрываются фрибеты фиксированного номинала в диапазоне от 300 до 50 000 рублей.
Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за пари на киберспортивную линию
Полученный бонус действует 7 дней и подходит только для одинарных ставок, без ограничений по видам спорта и кэфам. Если пари сыграло, на счет зачисляется чистый выигрыш без суммы самого фрибета.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета
Вся необходимая информация об условиях участия приведена в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.08.2026 (09:59 МСК)
Крупные номиналы встречаются нечасто. По правилам акции бонус в 50 000 рублей достается лишь 1 участнику из 14 546. Фрибет в 500-1000 рублей выпадает заметно чаще — примерно каждому третьему-пятому.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет начисляется вне зависимости от исхода пари
|➖ Итоговый номинал не зависит от игрока и определяется алгоритмом
|➕ Простая активация без сложных условий отбора
Заключение
Механика акции предельно честная. Фрибет получит каждый, кто выполнит условия, вопрос только в размере награды. Букмекер не скрывает, что основная масса бонусов сосредоточена в диапазоне 300-1000 рублей. Тем, кто и так планировал ставить на CS2 или Dota 2 в ближайший уик-энд, промокод BLAST добавит к пари приятный бонус.