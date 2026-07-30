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Промокод от БК Фонбет: до 50 000 рублей за ставки на игры BLAST Bounty

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждый получает бонус — вопрос лишь в его размере!
  • Как получить промокод Фонбет по промо BLAST Bonus Drop
  • Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за пари на киберспортивную линию
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Фонбет» запустила акцию BLAST Bonus Drop, приуроченную к турниру по CS2. Чтобы принять участие, достаточно активировать промокод BLAST и оформить пари на киберспорт с 30 июля по 2 августа 2026 года. Такие действия гарантированно принесут фрибет. Разброс номиналов широкий — от 300 до 50 000 рублей. Конкретная сумма определяется системой по внутреннему алгоритму.

Как получить промокод Фонбет по промо BLAST Bonus Drop

Порядок участия в акции выглядит так:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложении «Фонбет» и откройте раздел «Бонусы и акции».

2. Введите код BLAST.

3. Оформите пари от 1000 рублей на события по CS2 или Dota 2 — подойдет как одинарная ставка, так и экспресс с коэффициентом от 1.50.

4. Дождитесь расчета пари и кликните «Получить фрибет» в виджете промо.

Успеть поставить нужно до 2 августа 09:59 МСК. Нажать на кнопку получения фрибета — в течение 36 часов после старта цикла участия, иначе попытка сгорает. Разыгрываются фрибеты фиксированного номинала в диапазоне от 300 до 50 000 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за пари на киберспортивную линию

Полученный бонус действует 7 дней и подходит только для одинарных ставок, без ограничений по видам спорта и кэфам. Если пари сыграло, на счет зачисляется чистый выигрыш без суммы самого фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

Вся необходимая информация об условиях участия приведена в таблице.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.08.2026 (09:59 МСК)

Крупные номиналы встречаются нечасто. По правилам акции бонус в 50 000 рублей достается лишь 1 участнику из 14 546. Фрибет в 500-1000 рублей выпадает заметно чаще — примерно каждому третьему-пятому.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет начисляется вне зависимости от исхода пари➖ Итоговый номинал не зависит от игрока и определяется алгоритмом
➕ Простая активация без сложных условий отбора 

Заключение

Механика акции предельно честная. Фрибет получит каждый, кто выполнит условия, вопрос только в размере награды. Букмекер не скрывает, что основная масса бонусов сосредоточена в диапазоне 300-1000 рублей. Тем, кто и так планировал ставить на CS2 или Dota 2 в ближайший уик-энд, промокод BLAST добавит к пари приятный бонус.

Валентин Васильев

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