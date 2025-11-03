Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на IEM Chengdu

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline приурочила новый турнир BetRace к крупному киберспортивному событию IEM Chengdu. В рамках акции разыгрывается призовой фонд в 1 000 000 рублей. Он будет распределен между 500 лидерами рейтинга. Чтобы попасть в число призеров, достаточно активно делать ставки на матчи чемпионата.
Букмекер подготовил привычные для подобных акций условия участия:
1. Авторизуйтесь в приложении или на сайте Winline, при необходимости создайте новый аккаунт.
2. Активируйте участие в турнире IEM Chengdu.
3. Делайте ставки на матчи по CS2 с кэфом не ниже 1.30 (подойдут ординары и экспрессы).
4. Следите за набранными очками в рейтинге и продвигайтесь в число 500 лидеров.
Каждый удачный прогноз приносит баллы и помогает подняться в топ. Таблица участников обновляется автоматически по мере расчета ставок. Размер фрибета напрямую зависит от места, которое игрок займет в списке. Чем выше позиция, тем солиднее бонус.
Всего на кону 1 000 000 рублей бонусными средствами. Лидер турнира заберет максимальный фрибет 150 000 рублей.
Фрибет действует ровно 30 дней. Если не использовать бонус за этот период, он автоматически аннулируется. Игрок вправе выбрать ординар или экспресс, но ставка должна быть сделана 1 купоном. Верхний порог коэффициента установлен на отметке 10.00. Нижнего лимита нет, разрешено ставить даже на кэф 1.01.
Чтобы не запутаться в деталях, изучите краткую сводку в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
10.11.2025 (09:59 МСК)
Если вы хорошо ориентируетесь в ставках на пинг-понг, баскетбол 3х3 или Лигу Про, можно попробовать силы и в отдельном BetRace по быстрому спорту. Там разыгрывается такой же главный приз — фрибет на 150 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Большое количество призовых мест
|➖ Необходимость регулярных ставок для занятия высоких мест
|➕ Рейтинг формируется автоматически и обновляется в реальном времени
В китайском Чэнду пройдет один из последних мейджоров сезона по CS2. Лучшие киберспортивные команды сразятся за титул и солидный призовой фонд. Одновременно Winline проводит турнир BetRace, в котором самые активные игроки смогут заработать крупные фрибеты.