Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на IEM Chengdu

Букмекер подготовил привычные для подобных акций условия участия:

1. Авторизуйтесь в приложении или на сайте Winline, при необходимости создайте новый аккаунт.

2. Активируйте участие в турнире IEM Chengdu.

3. Делайте ставки на матчи по CS2 с кэфом не ниже 1.30 (подойдут ординары и экспрессы).

4. Следите за набранными очками в рейтинге и продвигайтесь в число 500 лидеров.

Каждый удачный прогноз приносит баллы и помогает подняться в топ. Таблица участников обновляется автоматически по мере расчета ставок. Размер фрибета напрямую зависит от места, которое игрок займет в списке. Чем выше позиция, тем солиднее бонус.

Всего на кону 1 000 000 рублей бонусными средствами. Лидер турнира заберет максимальный фрибет 150 000 рублей.