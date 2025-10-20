Ведомости
БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и игровая техника за подписку на Telegram-канал

Выиграйте современную геймерскую технику и фрибеты, не потратив ни копейки!

Букмекерская компания Winline объявила о старте масштабного розыгрыша в телеграме. Организаторы подготовили 50 ценных призов для подписчиков своего канала. Участникам предоставляется возможность получить фрибеты различного номинала, а также современные игровые устройства, включая видеокарту, консоль и другую периферию.

Как получить бонус Winline до 3000 рублей за участие в конкурсе

Для участия потребуется пройти несколько простых этапов:

1. Создать учетную запись в БК Winline, если ранее не регистрировались.

2. Оформить подписку на тг-канал Winline Dota 2.

3. Открыть публикацию с анонсом розыгрыша.

4. Отметить пост реакцией.

5. Тапнуть кнопку «Участвовать».

Результаты розыгрыша и имена 50 победителей станут известны 5 ноября.

Место

Приз

1

Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti

2

Монитор Samsung Odyssey OLED G6

3

Игровая консоль PlayStation 5 Slim

4

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D

5

Клавиатура SteelSeries Apex 7

6

Наушники Logitech G733

7

Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

8-15

Фрибет 3000 ₽

16-25

Фрибет 1500 ₽

26-50

Фрибет 500 ₽

Как отыграть бонус до 3000 рублей за подписку на канал Winline Dota 2

Фрибет можно использовать как для ординаров, так и для экспрессов без ограничений по кэфам. Срок действия бонуса составляет 30 дней с момента начисления. При победном исходе на баланс зачисляется только чистый выигрыш, без возврата номинала фрибета. Полученные игровые устройства не требуют отыгрыша и сразу же переходят в распоряжение победителей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Информация о розыгрыше представлена в наглядной таблице.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.11.2025 (15:00 МСК)

Имея фрибет в Winline, клиенты получают возможность значительно увеличить его сумму с помощью игры Winball. Применяя эту опцию, номинал бесплатной ставки может вырасти до 250 раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Среди наград доступны фрибеты и геймерская периферия➖ Судьба призов зависит от генератора случайных чисел
➕ Можно участвовать без пополнения счета 

Заключение

Розыгрыш привлекателен не только для поклонников киберспорта. Все призы обладают практической ценностью. Участие максимально простое — от клиентов требуется лишь подписка на канал Winline Dota 2. Дальше исход определит генератор случайности, который выберет победителей.

Валентин Васильев

