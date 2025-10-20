БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и игровая техника за подписку на Telegram-канал

Букмекерская компания Winline объявила о старте масштабного розыгрыша в телеграме. Организаторы подготовили 50 ценных призов для подписчиков своего канала. Участникам предоставляется возможность получить фрибеты различного номинала, а также современные игровые устройства, включая видеокарту, консоль и другую периферию.
Для участия потребуется пройти несколько простых этапов:
1. Создать учетную запись в БК Winline, если ранее не регистрировались.
2. Оформить подписку на тг-канал Winline Dota 2.
3. Открыть публикацию с анонсом розыгрыша.
4. Отметить пост реакцией.
5. Тапнуть кнопку «Участвовать».
Результаты розыгрыша и имена 50 победителей станут известны 5 ноября.
Место
Приз
1
Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti
2
Монитор Samsung Odyssey OLED G6
3
Игровая консоль PlayStation 5 Slim
4
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
5
Клавиатура SteelSeries Apex 7
6
Наушники Logitech G733
7
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2
8-15
Фрибет 3000 ₽
16-25
Фрибет 1500 ₽
26-50
Фрибет 500 ₽
Фрибет можно использовать как для ординаров, так и для экспрессов без ограничений по кэфам. Срок действия бонуса составляет 30 дней с момента начисления. При победном исходе на баланс зачисляется только чистый выигрыш, без возврата номинала фрибета. Полученные игровые устройства не требуют отыгрыша и сразу же переходят в распоряжение победителей.
Информация о розыгрыше представлена в наглядной таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.11.2025 (15:00 МСК)
Имея фрибет в Winline, клиенты получают возможность значительно увеличить его сумму с помощью игры Winball. Применяя эту опцию, номинал бесплатной ставки может вырасти до 250 раз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Среди наград доступны фрибеты и геймерская периферия
|➖ Судьба призов зависит от генератора случайных чисел
|➕ Можно участвовать без пополнения счета
Розыгрыш привлекателен не только для поклонников киберспорта. Все призы обладают практической ценностью. Участие максимально простое — от клиентов требуется лишь подписка на канал Winline Dota 2. Дальше исход определит генератор случайности, который выберет победителей.