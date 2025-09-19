Промокод БК Winline: билеты на мюзикл Басты за регистрацию и депозит

Присоединиться к розыгрышу смогут все игроки, выполнившие установленные условия:

1. Зарегистрироваться в БК Winline через сайт или мобильное приложение.

2. Указать промокод BASTA при регистрации.

3. Пройти идентификацию личности.

4. Привязать игровой аккаунт к официальному Telegram-боту букмекера .

5. Пополнить счет минимум на 3000 рублей в период с 15 по 30 сентября.

Призом акции станут промокоды от Winline номиналом 3000 рублей, которые можно использовать для покупки билетов на мюзикл. Получат их первые 1000 участников, выполнивших все условия предложения.

Передача призов состоится через Telegram-бота букмекера сразу после окончания промо. Шоу пройдет в Москве, на сцене «Вегас Сити Холла», в период с 5 октября по 30 ноября.