Промокод БК Winline: билеты на мюзикл Басты за регистрацию и депозит

Букмекерская компания Winline запустила для новых пользователей яркую акцию «Любовь без памяти». Зарегистрировавшись с промокодом BASTA и сделав первый депозит, клиенты получают бонусные коды номиналом 3000 рублей для покупки билетов на мюзикл Басты. Предложение действует только для первых 1000 участников.
Присоединиться к розыгрышу смогут все игроки, выполнившие установленные условия:
1. Зарегистрироваться в БК Winline через сайт или мобильное приложение.
2. Указать промокод BASTA при регистрации.
3. Пройти идентификацию личности.
4. Привязать игровой аккаунт к официальному Telegram-боту букмекера.
5. Пополнить счет минимум на 3000 рублей в период с 15 по 30 сентября.
Призом акции станут промокоды от Winline номиналом 3000 рублей, которые можно использовать для покупки билетов на мюзикл. Получат их первые 1000 участников, выполнивших все условия предложения.
Передача призов состоится через Telegram-бота букмекера сразу после окончания промо. Шоу пройдет в Москве, на сцене «Вегас Сити Холла», в период с 5 октября по 30 ноября.
Полученные промокоды не требуют отыгрыша. Они сразу готовы к использованию. Однако важно учитывать, что применить их можно исключительно для покупки билетов на мюзикл. Использовать бонусные средства для других целей не получится.
Вся нужная информация об акции сведена в таблицу.
Максимальный размер бонуса
Билеты на мюзикл Басты
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
30.09.2025 (23:59 МСК)
Каждый новый клиент БК может рассчитывать на приветственный бонус в 3000 рублей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность стать зрителем мюзикла «Любовь без памяти» с музыкой Басты
|➖ Акция доступна только новым клиентам
|➕ Всего 1000 выигрышных мест
Для новых игроков БК открывается возможность посетить выступление Басты и одновременно получить приветственный бонус. Акция особенно привлекательна для жителей Москвы и поклонников творчества рэпера.