БК Winline: розыгрыш поездки на матч Кайрат — Реал и фрибетов до 10 000 рублей

Партнерский проект
Winline запускает специальное предложение для новых игроков. Любая ставка на футбольный матч дает шанс выиграть тур на двоих на встречу прославленного испанского «Реала» против казахстанского «Кайрата» в Алматы. Среди других подарков игровая приставка PS5, клубный мерч или фрибеты до 10 000 рублей. Вероятность выигрыша растет с увеличением числа ставок.
Участие в розыгрыше доступно после выполнения простых условий:
1. Создайте аккаунт в БК Winline в период действия акции.
2. Подключите свой профиль к официальному промоботу букмекера в Telegram.
3. Сделайте любую ставку на футбольный матч без ограничений по сумме и кэфу.
Акция проводится для пользователей, прошедших регистрацию в БК «Винлайн» с 15 по 21 сентября. Победителей букмекер определит 22 сентября 2025 года с помощью рандомайзера. Итоги будут опубликованы в официальном промоботе БК. Служба поддержки свяжется со счастливчиками для уточнения данных и передачи призов.
Приз
Количество
Поездка в Алматы на встречу между «Кайратом» и мадридским «Реалом»
1
Игровая консоль PlayStation 5
3
Джерси «Реала» или «Кайрата»
5
Фрибеты номиналом 1000 — 10 000 ₽
10
Главный приз включает тур на двоих, авиабилеты, ночь в отеле, билеты на матч.
Фрибет доступен для одиночных ставок или экспрессов без лимитов по коэффициентам. Он действует в течение 30 дней, после чего автоматически теряет силу.
Все сведения о конкурсе удобно расположены в таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.09.2025 (23:59 МСК)
Также новые клиенты могут воспользоваться приветственным бонусом «Винлайн» в размере 3000 рублей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс отправиться в Казахстан на матч Лиги чемпионов
|➖ Только новые клиенты могут участвовать в акции
|➕ Призы высшего уровня — консоль, джерси, фрибеты
Новички получают шанс лично присутствовать на матче казахстанского «Кайрата» против мадридского «Реала». Это возможность насладиться игрой одного из самых легендарных клубов мира против сенсации текущего сезона. Кроме поездки, пользователи могут рассчитывать на другие ценные призы: игровую консоль, клубный мерч или фрибеты.