БК Winline: розыгрыш поездки на матч Кайрат — Реал и фрибетов до 10 000 рублей

Участие в розыгрыше доступно после выполнения простых условий:

1. Создайте аккаунт в БК Winline в период действия акции.

2. Подключите свой профиль к официальному промоботу букмекера в Telegram.

3. Сделайте любую ставку на футбольный матч без ограничений по сумме и кэфу.

Акция проводится для пользователей, прошедших регистрацию в БК «Винлайн» с 15 по 21 сентября. Победителей букмекер определит 22 сентября 2025 года с помощью рандомайзера. Итоги будут опубликованы в официальном промоботе БК. Служба поддержки свяжется со счастливчиками для уточнения данных и передачи призов.

Приз Количество Поездка в Алматы на встречу между «Кайратом» и мадридским «Реалом» 1 Игровая консоль PlayStation 5 3 Джерси «Реала» или «Кайрата» 5 Фрибеты номиналом 1000 — 10 000 ₽ 10

Главный приз включает тур на двоих, авиабилеты, ночь в отеле, билеты на матч.