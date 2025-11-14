Ведомости
БК Winline: розыгрыш iPhone 17 Pro и фрибетов до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы

3000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Ценные призы и простые условия!

У БК Winline стартовал совместный с Puredota и Tundra Esports конкурс, посвященный началу крупного киберспортивного турнира PGL Wallachia S6. Клиенты букмекера могут побороться за iPhone 17 Pro, набор фирменной игровой периферии и фрибеты. Достаточно подписаться на 3 канала и подтвердить участие.

Как получить бонус Winline до 3000 рублей за участие в конкурсе

Попасть в число претендентов на призы можно после выполнения простых требований:

1. Иметь активный аккаунт в Winline.

2. Оформить подписку на каналы Puredota, Tundra Esports и Winline Dota 2 в Telegram.

3. Нажать кнопку, подтверждающую участие.

В рамках конкурса предусмотрено 20 призовых мест. Уже 24 ноября станет известен полный список обладателей подарков.

Место

Приз

1

Телефон Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ (оранжевый)

2

Игровая гарнитура HyperX Cloud III

3

Клавиатура Razer BlackWidow V3

4

Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT

5

Игровой коврик Logitech G640

6-10

Фиолетовая джерси TI с комплектом стикеров 

11-15

Черная футболка TI с комплектом стикеров

16-20

Фрибет 3000 ₽

Как отыграть бонус Winline до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Фрибеты сохраняют активность на протяжении 30 дней. Коэффициент можно выбирать без ограничений, формат пари — ординар или экспресс. Все материальные подарки доставляются победителям в установленный срок и не требуют от получателя дополнительных действий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline

Основная информация о конкурсе представлена в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

24.11.2025 (11:30 МСК)

В розыгрыше могут участвовать граждане России, Беларуси и Казахстана, достигшие совершеннолетия.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Ценные призы — возможность выиграть смартфон, игровую периферию, эксклюзивный мерч и фрибеты➖ Всего 20 призовых мест
➕ Без необходимости пополнять счет 

Заключение

Конкурс привлекает внимание ценными гаджетами, мерчем и простотой условий. Не нужно пополнять счет, достаточно подписок и пары кликов. Такой формат делает участие доступным для широкой аудитории. 

Валентин Васильев

