БК Winline: розыгрыш iPhone 17 Pro и фрибетов до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы

У БК Winline стартовал совместный с Puredota и Tundra Esports конкурс, посвященный началу крупного киберспортивного турнира PGL Wallachia S6. Клиенты букмекера могут побороться за iPhone 17 Pro, набор фирменной игровой периферии и фрибеты. Достаточно подписаться на 3 канала и подтвердить участие.
Попасть в число претендентов на призы можно после выполнения простых требований:
1. Иметь активный аккаунт в Winline.
2. Оформить подписку на каналы Puredota, Tundra Esports и Winline Dota 2 в Telegram.
3. Нажать кнопку, подтверждающую участие.
В рамках конкурса предусмотрено 20 призовых мест. Уже 24 ноября станет известен полный список обладателей подарков.
Место
Приз
1
Телефон Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ (оранжевый)
2
Игровая гарнитура HyperX Cloud III
3
Клавиатура Razer BlackWidow V3
4
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT
5
Игровой коврик Logitech G640
6-10
Фиолетовая джерси TI с комплектом стикеров
11-15
Черная футболка TI с комплектом стикеров
16-20
Фрибет 3000 ₽
Фрибеты сохраняют активность на протяжении 30 дней. Коэффициент можно выбирать без ограничений, формат пари — ординар или экспресс. Все материальные подарки доставляются победителям в установленный срок и не требуют от получателя дополнительных действий.
Основная информация о конкурсе представлена в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (11:30 МСК)
В розыгрыше могут участвовать граждане России, Беларуси и Казахстана, достигшие совершеннолетия.
Плюсы
Минусы
|➕ Ценные призы — возможность выиграть смартфон, игровую периферию, эксклюзивный мерч и фрибеты
|➖ Всего 20 призовых мест
|➕ Без необходимости пополнять счет
Конкурс привлекает внимание ценными гаджетами, мерчем и простотой условий. Не нужно пополнять счет, достаточно подписок и пары кликов. Такой формат делает участие доступным для широкой аудитории.