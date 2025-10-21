БК Winline: скидки на сервисы Яндекса до 5000 рублей за выполнение заданий

Для получения скидочного промокода пройдите указанные этапы:

1. Зарегистрируйтесь на сайте через Яндекс ID.

2. Пройдите авторизацию или верификацию с Winline ID.

3. Выполняйте необходимые миссии.

4. Кликните «Увеличить номинал» для учета завершенного задания.

5. Получите промокод и примените его в выбранном сервисе Яндекса.

Минимальный промокод составляет 300 рублей, а максимальный достигает 5000 рублей. Каждый шаг увеличивает номинал, позволяя участникам получать более значимые скидки на услуги Яндекс Маркета, Такси, Еды, Заправок и Драйва.

Шаг Условие Размер промокода 1 Регистрация и авторизация 300 ₽ 2 Депозит — от 2000 ₽ 500 ₽ 3 Депозит — от 5000 ₽ 1000 ₽ 4 Депозит — от 25 000 ₽ 5000 ₽

Ставки на спорт для участия в акции не обязательны.