БК Winline: скидки на сервисы Яндекса до 5000 рублей за выполнение заданий

В рамках акции «Скидки с Winline Матч тура» клиенты получают промокоды на сервисах Яндекса. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнять задания. Размер промокодов увеличивается с каждым следующим шагом пользователя и может достигать 5000 рублей.
Для получения скидочного промокода пройдите указанные этапы:
1. Зарегистрируйтесь на сайте через Яндекс ID.
2. Пройдите авторизацию или верификацию с Winline ID.
3. Выполняйте необходимые миссии.
4. Кликните «Увеличить номинал» для учета завершенного задания.
5. Получите промокод и примените его в выбранном сервисе Яндекса.
Минимальный промокод составляет 300 рублей, а максимальный достигает 5000 рублей. Каждый шаг увеличивает номинал, позволяя участникам получать более значимые скидки на услуги Яндекс Маркета, Такси, Еды, Заправок и Драйва.
Шаг
Условие
Размер промокода
1
Регистрация и авторизация
300 ₽
2
Депозит — от 2000 ₽
500 ₽
3
Депозит — от 5000 ₽
1000 ₽
4
Депозит — от 25 000 ₽
5000 ₽
Ставки на спорт для участия в акции не обязательны.
Отыгрывать промокоды нет необходимости. Но обратите внимание, что они действуют только на протяжении 14 дней.
Таблица содержит основную информацию об акции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
Участие доступно физическим лицам старше 18 лет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В качестве призов — скидки по промокодам на сервисы Яндекса
|➖ Промокод предоставляется только однажды
|➕ Участие доступно без заключения пари
Акция выглядит удобной и понятной для пользователей. Промокоды можно использовать без отыгрыша, однако не забывайте, что они действуют только 14 дней.