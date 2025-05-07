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7 мая 7:43ГлавнаяБонусы
БК WinlineАкции

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на баскетбол

150000 ₽
Бонус
15 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставь на баскетбол и выигрывай фрибеты!

На платформах букмекерской компании Winline в разделе BetRace стартовал новый турнир. Он посвящен Единой лиге ВТБ. Общий призовой фонд составляет 1 500 000 рублей. В турнире разыграют 500 фрибетов. Принять участие может каждый клиент БК. Для этого нужно заключать ставки на баскетбольные матчи и набирать баллы. Победитель сможет получить фрибет номиналом 150 000 рублей. 

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей

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Чтобы быстро присоединиться к турниру, нужно:

1. Создать аккаунт в букмекерской конторе и подтвердить личность.

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2. Открыть раздел BetRace на официальном сайте или в мобильном приложении.

3. Найти турнир по Единой лиге ВТБ и кликнуть по кнопке участия.

4. Ставить на события турнира ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30.

Минимум одно событие в экспрессе должно относиться к Единой Лиге ВТБ. Позиция участника в турнире определяется общей суммой сделанных ставок. Подробное распределение призов указано в таблице.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

130 000 ₽

3

100 000 ₽

4

90 000 ₽

5

80 000 ₽

6

70 000 ₽

7

60 000 ₽

8

50 000 ₽

9

40 000 ₽

10

30 000 ₽

11-25

10 000 ₽

26-50

5000 ₽

51-100

3000 ₽

101-250

1000 ₽

251-500

500 ₽

Ставки типа система исключены из участия в турнире.

Как отыграть бонус Winline на 150 000 рублей

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Начисленные по итогам соревнования фрибеты активны на протяжении 30 дней. Допускается использование их для ординарных или экспресс-ставок, если коэффициент находится в диапазоне от 1.01 до 10.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

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Чтобы перевести деньги на счет, выполните следующие действия:

  1. Зайдите в раздел «Пополнение и вывод» в личном кабинете.
  2. Перейдите на вкладку «Вывод средств» и выберите удобную платежную систему.
  3. Укажите сумму для вывода.
  4. Подтвердите операцию кодом из СМС.

После этого вы будете автоматически перенаправлены на сайт Единого ЦУПИС для завершения процедуры.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

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Все детали акции можно найти в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.05.2025 (23:59 МСК)

Фрибетные и выкупленные пари не участвуют в акции.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Winline

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Пари на Единую лигу ВТБ — моя постоянная практика на протяжении нескольких лет. Этот турнир мне всегда казался одним из самых интересных в российском спорте. Я часто пытаюсь поймать сенсацию, заключая пари против таких команд, как «Зенит» или ЦСКА.

Когда я узнал об акции от Winline, то присоединился к ней с большим интересом. Наблюдать за играми плей-офф и одновременно бороться за фрибет стало очень увлекательно.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

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Если при верификации документы были загружены неправильно или система не может их обработать, бонус могут не начислить. Убедитесь, что все данные, указанные при регистрации, верны. Загружайте качественные и четкие фотографии документов.

Бывает так, что фрибет не поступает на счет, даже если условия выполнены. В этом случае лучше всего связаться с технической поддержкой БК Winline и предоставить им информацию о вашей активности. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Лояльные правила отыгрыша➖ Отыгрыш бонуса по частям не предусмотрен
➕ Сразу 500 фрибетов в рамках турнира 

Сравнение бонуса Winline на 150 000 рублей с бонусами других БК

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На рынке можно найти и другие выгодные бонусные предложения.

Условия

PARI

Олимп

Балтбет

Название

Бонус на игры 24/7

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Бонусы за выигрышные экспрессы

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

6000 ₽

1 000 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.50

1.01

1.60

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

До 31.05.2025

Минимальный депозит

1000 ₽

500 ₽

300 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Прекрасная возможность для всех, кто увлекается российским баскетболом. Турнир не только добавляет эмоций при просмотре матчей, но и позволяет побороться за солидные бонусы. Отличное сочетание болельщицкого интереса и выгодных возможностей.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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