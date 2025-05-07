Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на баскетбол

Партнерский проект
На платформах букмекерской компании Winline в разделе BetRace стартовал новый турнир. Он посвящен Единой лиге ВТБ. Общий призовой фонд составляет 1 500 000 рублей. В турнире разыграют 500 фрибетов. Принять участие может каждый клиент БК. Для этого нужно заключать ставки на баскетбольные матчи и набирать баллы. Победитель сможет получить фрибет номиналом 150 000 рублей.
Чтобы быстро присоединиться к турниру, нужно:
1. Создать аккаунт в букмекерской конторе и подтвердить личность.
2. Открыть раздел BetRace на официальном сайте или в мобильном приложении.
3. Найти турнир по Единой лиге ВТБ и кликнуть по кнопке участия.
4. Ставить на события турнира ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30.
Минимум одно событие в экспрессе должно относиться к Единой Лиге ВТБ. Позиция участника в турнире определяется общей суммой сделанных ставок. Подробное распределение призов указано в таблице.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
130 000 ₽
3
100 000 ₽
4
90 000 ₽
5
80 000 ₽
6
70 000 ₽
7
60 000 ₽
8
50 000 ₽
9
40 000 ₽
10
30 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
101-250
1000 ₽
251-500
500 ₽
Ставки типа система исключены из участия в турнире.
Начисленные по итогам соревнования фрибеты активны на протяжении 30 дней. Допускается использование их для ординарных или экспресс-ставок, если коэффициент находится в диапазоне от 1.01 до 10.00.
Чтобы перевести деньги на счет, выполните следующие действия:
После этого вы будете автоматически перенаправлены на сайт Единого ЦУПИС для завершения процедуры.
Все детали акции можно найти в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.05.2025 (23:59 МСК)
Фрибетные и выкупленные пари не участвуют в акции.
Пари на Единую лигу ВТБ — моя постоянная практика на протяжении нескольких лет. Этот турнир мне всегда казался одним из самых интересных в российском спорте. Я часто пытаюсь поймать сенсацию, заключая пари против таких команд, как «Зенит» или ЦСКА.
Когда я узнал об акции от Winline, то присоединился к ней с большим интересом. Наблюдать за играми плей-офф и одновременно бороться за фрибет стало очень увлекательно.
Если при верификации документы были загружены неправильно или система не может их обработать, бонус могут не начислить. Убедитесь, что все данные, указанные при регистрации, верны. Загружайте качественные и четкие фотографии документов.
Бывает так, что фрибет не поступает на счет, даже если условия выполнены. В этом случае лучше всего связаться с технической поддержкой БК Winline и предоставить им информацию о вашей активности.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Лояльные правила отыгрыша
|➖ Отыгрыш бонуса по частям не предусмотрен
|➕ Сразу 500 фрибетов в рамках турнира
На рынке можно найти и другие выгодные бонусные предложения.
Условия
Название
Бонус на игры 24/7
Бонусы за ставки на чемпионат мира по хоккею
Бонусы за выигрышные экспрессы
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
6000 ₽
1 000 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.50
1.01
1.60
Срок отыгрыша
7 дней
7 дней
До 31.05.2025
Минимальный депозит
1000 ₽
500 ₽
300 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Прекрасная возможность для всех, кто увлекается российским баскетболом. Турнир не только добавляет эмоций при просмотре матчей, но и позволяет побороться за солидные бонусы. Отличное сочетание болельщицкого интереса и выгодных возможностей.
Партнерский проект