Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на баскетбол

Пари на Единую лигу ВТБ — моя постоянная практика на протяжении нескольких лет. Этот турнир мне всегда казался одним из самых интересных в российском спорте. Я часто пытаюсь поймать сенсацию, заключая пари против таких команд, как «Зенит» или ЦСКА.

Когда я узнал об акции от Winline, то присоединился к ней с большим интересом. Наблюдать за играми плей-офф и одновременно бороться за фрибет стало очень увлекательно.