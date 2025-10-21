Wingame от БК Winline: фрибеты до 5000 ₽ и ценные призы в Telegram

Для получения фрибетов и других подарков беттору следует:

1. Зарегистрироваться в «Винлайн».

2. Подписаться на Telegram-канал Winline Esports .

3. Ежедневно отслеживать записи на проекте.

4. Отвечать на квизы.

Механика начисления баллов определяется скоростью ответа и точностью. Первый беттор, верно разгадавший квиз, получит 2 очка. После рандомизатор выберет еще одного игрока, давшего точный ответ на задачу. Ему начислят 1 балл.

В конце розыгрыша контора подведет итоги и распределит пользователей по таблице лидеров. Размер награды зависит от занятого места.

Место Размер подарка 1 Apple AirPods 4 2 Мышка Razer Cobra Pro 3 Игра Battlefield 6 4 5000 ₽ фрибетом 5 3000 ₽ фрибетом 6-20 500 ₽ фрибетом

Вопросы самые разные. Например, пользователей могут попросить сложить предложенные картинки и угадать подходящее слово.