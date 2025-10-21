Wingame от БК Winline: фрибеты до 5000 ₽ и ценные призы в Telegram

Букмекерская контора Winline запустила акцию для любителей квизов. За участие в Wingame БК будет выдавать баллы, итоговая сумма которых определит место пользователя в турнирной таблице. Призы достанутся игрокам из топ-20. Бетторов ждут техника, фрибеты и видеоигра.
Для получения фрибетов и других подарков беттору следует:
1. Зарегистрироваться в «Винлайн».
2. Подписаться на Telegram-канал Winline Esports.
3. Ежедневно отслеживать записи на проекте.
4. Отвечать на квизы.
Механика начисления баллов определяется скоростью ответа и точностью. Первый беттор, верно разгадавший квиз, получит 2 очка. После рандомизатор выберет еще одного игрока, давшего точный ответ на задачу. Ему начислят 1 балл.
В конце розыгрыша контора подведет итоги и распределит пользователей по таблице лидеров. Размер награды зависит от занятого места.
Место
Размер подарка
1
Apple AirPods 4
2
Мышка Razer Cobra Pro
3
Игра Battlefield 6
4
5000 ₽ фрибетом
5
3000 ₽ фрибетом
6-20
500 ₽ фрибетом
Вопросы самые разные. Например, пользователей могут попросить сложить предложенные картинки и угадать подходящее слово.
Техника и игры не требуют никакого предварительного отыгрыша. Участники конкурса получают их без дополнительных условий. Фрибеты выдаются для совершения ставки. Букмекерская контора требует отыграть бонус через экспресс или ординар с коэффициентом не более 10.00. На выполнение этого условия отводят месяц с начисления подарка.
Изучите требования букмекерской конторы подробнее.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Время публикации вопросов для квизов не указывается, поэтому лучше настроить уведомления. Так вы сможете приступить к решению квиза одним из первых. Это увеличит шансы на начисление баллов.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется депозит
|➖ Нужно отвечать с максимальной скоростью
|➕ Разнообразные бонусы
|➖ Вопросы связаны с киберспортом и играми
Акция Wingame рассчитана на любителей киберспорта. Все вопросы БК так или иначе связаны с указанным направлением, обычным бетторам будет довольно тяжело. Однако механика уравнивает шансы игроков с небольшим балансом и пользователей с крупными депозитами.