21 октября 9:44
БК ВинлайнАкции
logo

Wingame от БК Winline: фрибеты до 5000 ₽ и ценные призы в Telegram

5000 ₽
Бонус
26 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Участвуйте в квизах от Winline и получайте ценные призы

Букмекерская контора Winline запустила акцию для любителей квизов. За участие в Wingame БК будет выдавать баллы, итоговая сумма которых определит место пользователя в турнирной таблице. Призы достанутся игрокам из топ-20. Бетторов ждут техника, фрибеты и видеоигра. 

Как получить бонус Winline до 5000 рублей за участие в квизе

Для получения фрибетов и других подарков беттору следует:

1. Зарегистрироваться в «Винлайн».

2. Подписаться на Telegram-канал Winline Esports

3. Ежедневно отслеживать записи на проекте.

4. Отвечать на квизы.

Механика начисления баллов определяется скоростью ответа и точностью. Первый беттор, верно разгадавший квиз, получит 2 очка. После рандомизатор выберет еще одного игрока, давшего точный ответ на задачу. Ему начислят 1 балл. 

В конце розыгрыша контора подведет итоги и распределит пользователей по таблице лидеров. Размер награды зависит от занятого места.

Место 

Размер подарка

1

Apple AirPods 4

2

Мышка Razer Cobra Pro

3

Игра Battlefield 6

4

5000 ₽ фрибетом

5

3000 ₽ фрибетом

6-20

500 ₽ фрибетом

Вопросы самые разные. Например, пользователей могут попросить сложить предложенные картинки и угадать подходящее слово. 

Как отыграть бонус Winline до 5000 рублей за участие в квизах Wingame

Техника и игры не требуют никакого предварительного отыгрыша. Участники конкурса получают их без дополнительных условий. Фрибеты выдаются для совершения ставки. Букмекерская контора требует отыграть бонус через экспресс или ординар с коэффициентом не более 10.00. На выполнение этого условия отводят месяц с начисления подарка. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Винлайн

Изучите требования букмекерской конторы подробнее. 

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.11.2025 (23:59 МСК)

Время публикации вопросов для квизов не указывается, поэтому лучше настроить уведомления. Так вы сможете приступить к решению квиза одним из первых. Это увеличит шансы на начисление баллов. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требуется депозит➖ Нужно отвечать с максимальной скоростью
➕ Разнообразные бонусы ➖ Вопросы связаны с киберспортом и играми

Заключение

Акция Wingame рассчитана на любителей киберспорта. Все вопросы БК так или иначе связаны с указанным направлением, обычным бетторам будет довольно тяжело. Однако механика уравнивает шансы игроков с небольшим балансом и пользователей с крупными депозитами. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
