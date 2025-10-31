Конкурс от БК Zenit: 250 зенов за прогноз матча Милан — Рома

Ведомости
Делайте прогноз и получайте зены от Zenit!

Букмекерская контора Zenit проводит конкурс среди своих клиентов. Необходимо угадать точный счет матча итальянской Серии А «Милан» — «Рома». Участникам предлагается выиграть 250 зенов, которые затем можно обменять на фрибеты.

Как получить бонус от Zenit на 250 зенов за прогноз игры Милан — Рома

Свернуть

Участие в бонусной программе доступно после выполнения всех требований букмекера:

1. Создать аккаунт в букмекерской конторе Zenit и пройти полную идентификацию (касается новых клиентов).

2. Подписаться на официальный Telegram-канал БК.

3. До 2 ноября 21:45 МСК открыть пост с акцией и оставить комментарий с прогнозом точного счета игры «Милан» – «Рома».

4. Обязательно указать ваш уникальный ID в БК «Зенит».

Итоги конкурса будут подведены 3 ноября. Победителей может быть множество, каждому на баланс зачислят по 250 зенов.

Как отыграть бонус Zenit в 250 зенов за прогноз матча Милан — Рома

Свернуть

Когда на счету соберется 500 зенов или больше, их можно конвертировать во фрибеты по курсу 1 к 1.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Зенит

Свернуть

Разберем условия участия чуть детальнее.

Максимальный размер бонуса

250 зенов

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (21:45 МСК)

Учитывается лишь 1 вариант прогноза от каждого участника.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Без ограничений по числу победителей➖ Приз нельзя получить деньгами или фрибетом
➕ Не нужны ставки и пополнения 

Заключение

Свернуть

Участникам предлагают спрогнозировать исход матча топовых итальянских клубов и заработать зены. Параллельно проходит конкурс на игру «Зенит» – «Локомотив», где разыгрываются уже сами фрибеты. Букмекер традиционно радует пользователей подобными активностями перед футбольными выходными.

Валентин Васильев

