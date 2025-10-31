Конкурс от БК Zenit: 250 зенов за прогноз матча Милан — Рома

Партнерский проект
Букмекерская контора Zenit проводит конкурс среди своих клиентов. Необходимо угадать точный счет матча итальянской Серии А «Милан» — «Рома». Участникам предлагается выиграть 250 зенов, которые затем можно обменять на фрибеты.
Участие в бонусной программе доступно после выполнения всех требований букмекера:
1. Создать аккаунт в букмекерской конторе Zenit и пройти полную идентификацию (касается новых клиентов).
2. Подписаться на официальный Telegram-канал БК.
3. До 2 ноября 21:45 МСК открыть пост с акцией и оставить комментарий с прогнозом точного счета игры «Милан» – «Рома».
4. Обязательно указать ваш уникальный ID в БК «Зенит».
Итоги конкурса будут подведены 3 ноября. Победителей может быть множество, каждому на баланс зачислят по 250 зенов.
Когда на счету соберется 500 зенов или больше, их можно конвертировать во фрибеты по курсу 1 к 1.
Разберем условия участия чуть детальнее.
Максимальный размер бонуса
250 зенов
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (21:45 МСК)
Учитывается лишь 1 вариант прогноза от каждого участника.
Плюсы
Минусы
|➕ Без ограничений по числу победителей
|➖ Приз нельзя получить деньгами или фрибетом
|➕ Не нужны ставки и пополнения
Участникам предлагают спрогнозировать исход матча топовых итальянских клубов и заработать зены. Параллельно проходит конкурс на игру «Зенит» – «Локомотив», где разыгрываются уже сами фрибеты. Букмекер традиционно радует пользователей подобными активностями перед футбольными выходными.