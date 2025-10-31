Конкурс от БК Zenit: 250 зенов за прогноз матча Милан — Рома

Участие в бонусной программе доступно после выполнения всех требований букмекера:

1. Создать аккаунт в букмекерской конторе Zenit и пройти полную идентификацию (касается новых клиентов).

2. Подписаться на официальный Telegram-канал БК.

3. До 2 ноября 21:45 МСК открыть пост с акцией и оставить комментарий с прогнозом точного счета игры «Милан» – «Рома».

4. Обязательно указать ваш уникальный ID в БК «Зенит».

Итоги конкурса будут подведены 3 ноября. Победителей может быть множество, каждому на баланс зачислят по 250 зенов.