БК Лига Ставок: розыгрыш Airpods Max и аркан за подписку на Telegram-каналы

Букмекерская компания «Лига Ставок» приглашает поклонников Dota 2 и не только принять участие в праздничном розыгрыше в Telegram. Пользователи могут получить арканы, устройства Apple и игровую периферию. Игрокам нужно просто оформить подписки на 3 специальных канала и подтвердить участие.
Для участия в акции важно строго следовать всем правилам:
1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Лига Ставок» (если аккаунт есть, пропускайте этот пункт).
2. Оформить подписки на L1GA STAVOK ESPORTS, Директора Доты и Zitraks.
3. Нажать кнопку «Участвовать» под постом о конкурсе.
Конкурс действует до 10 января. В этот день чат-бот определит 15 случайных победителей.
Место
Приз
1
Наушники Apple AirPods Max
2
Игровая гарнитура Logitech G Pro X 2
3
Клавиатура Dark Project KD87A
4
Apple Watch SE 2024
5-6
Аркана для Dota 2 на ТБ
7-12
Аркана на выбор (стоимость до 2000 рублей)
13-15
Насмешка на Shadow Fiend
Как отыграть бонус от Лиги Ставок за участие в конкурсе
Все призы выдаются сразу и не требуют отыгрыша. Букмекер переведет или отправит их победителям напрямую.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок
Ознакомиться с деталями розыгрыша лучше до начала участия.
Максимальный размер бонуса
Ценные призы
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
10.01.2026 (19:30 МСК)
В конкурсе могут принимать участие только подписчики старше 18 лет.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы доступны без необходимости делать ставки
|➖ Подарки ограничены количеством, всего 15 победителей
|➕ Простые условия участия
Основная аудитория конкурса — геймеры и фанаты Dota 2, но участвовать могут все желающие. Фрибетов нет, зато разыгрываются премиальные устройства и эксклюзивные арканы.