22 декабря 14:12ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокАкции
logo

БК Лига Ставок: розыгрыш Airpods Max и аркан за подписку на Telegram-каналы

-
Бонус
18 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Арканы и топовые гаджеты без ставок и пополнений!

Букмекерская компания «Лига Ставок» приглашает поклонников Dota 2 и не только принять участие в праздничном розыгрыше в Telegram. Пользователи могут получить арканы, устройства Apple и игровую периферию. Игрокам нужно просто оформить подписки на 3 специальных канала и подтвердить участие. 

Как получить бонус БК Лига Ставок за подписку на телеграм-каналы

Свернуть

Для участия в акции важно строго следовать всем правилам:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Лига Ставок» (если аккаунт есть, пропускайте этот пункт).

2. Оформить подписки на L1GA STAVOK ESPORTS, Директора Доты и Zitraks.

3. Нажать кнопку «Участвовать» под постом о конкурсе.

Конкурс действует до 10 января. В этот день чат-бот определит 15 случайных победителей.

Место

Приз

1

Наушники Apple AirPods Max

2

Игровая гарнитура Logitech G Pro X 2

3

Клавиатура Dark Project KD87A

4

Apple Watch SE 2024

5-6

Аркана для Dota 2 на ТБ

7-12

Аркана на выбор (стоимость до 2000 рублей)

13-15

Насмешка на Shadow Fiend

Как отыграть бонус от Лиги Ставок за участие в конкурсе

Все призы выдаются сразу и не требуют отыгрыша. Букмекер переведет или отправит их победителям напрямую.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Ознакомиться с деталями розыгрыша лучше до начала участия.

Максимальный размер бонуса

Ценные призы

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

10.01.2026 (19:30 МСК)

В конкурсе могут принимать участие только подписчики старше 18 лет.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призы доступны без необходимости делать ставки➖ Подарки ограничены количеством, всего 15 победителей
➕ Простые условия участия 

Заключение

Свернуть

Основная аудитория конкурса — геймеры и фанаты Dota 2, но участвовать могут все желающие. Фрибетов нет, зато разыгрываются премиальные устройства и эксклюзивные арканы.

Валентин Васильев

