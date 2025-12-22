БК Лига Ставок: розыгрыш Airpods Max и аркан за подписку на Telegram-каналы

Для участия в акции важно строго следовать всем правилам:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Лига Ставок» (если аккаунт есть, пропускайте этот пункт).

2. Оформить подписки на L1GA STAVOK ESPORTS, Директора Доты и Zitraks.

3. Нажать кнопку «Участвовать» под постом о конкурсе .

Конкурс действует до 10 января. В этот день чат-бот определит 15 случайных победителей.

Место Приз 1 Наушники Apple AirPods Max 2 Игровая гарнитура Logitech G Pro X 2 3 Клавиатура Dark Project KD87A 4 Apple Watch SE 2024 5-6 Аркана для Dota 2 на ТБ 7-12 Аркана на выбор (стоимость до 2000 рублей) 13-15 Насмешка на Shadow Fiend

Как отыграть бонус от Лиги Ставок за участие в конкурсе

Все призы выдаются сразу и не требуют отыгрыша. Букмекер переведет или отправит их победителям напрямую.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Ознакомиться с деталями розыгрыша лучше до начала участия.

Максимальный размер бонуса Ценные призы Минимальный депозит — Тип пари — Минимальный коэффициент — Размер отыгрыша — Срок использования бонуса — Срок окончания акции 10.01.2026 (19:30 МСК)

В конкурсе могут принимать участие только подписчики старше 18 лет.