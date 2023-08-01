Клиенты PARI верят в «Амкал» в матче 1/256 финала Кубка России со «Знаменем»

Первого августа в матче 1/256 финала Кубка России один из ведущих медиафутбольных клубов страны «Амкал» сыграет со «Знаменем» из Ногинска. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на предстоящий матч.

В преддверии матча букмекеры считают, что у «Амкала» больше шансов пройти в следующую стадию Пути регионов Кубка России. Поставить на итоговую победу команды Германа El Classico с учетом возможного перехода игры в дополнительное время и серию пенальти можно по коэффициенту 1.62, что соответствует примерно 59% вероятности. Выход представителя Второй лиги в следующий раунд котируется за 2.30 (приблизительно 41%).

Коэффициенты на исход игры в основное время распределились в примерно равном соотношении. В частности, триумф «Амкала» по итогам 90 минут котируется за 2.15 (около 46% вероятности). Победа «Знамени» в линии PARI идет за 3.60 (примерно 27%). Ничья котируется также за 3.60.

Клиенты PARI уверены в победе блогерского клуба — около 90% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Амкал».

По оценкам аналитиков PARI, в основное время встречи команды способны забить от двух до трех мячей. Сделать ставку на то, что соперники пробьют тотал больше 2.5, можно за 1.75. Если же «Амкал» и «Знамя» ограничатся максимум двумя голами, сыграет котировка 2.11. Варианту «обе забьют» соответствует коэффициент 1.62.

В линии на точный счет по итогам основного времени самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50. Также можно спрогнозировать победу любой из команд с сухим счетом за 2.45.

«Амкал» завершил предыдущий сезон, заняв третье место в Медийной футбольной лиге. Клуб Германа Попкова не смог пробиться в финал, уступив дорогу в решающую стадию 2DROTS. Также команда вылетела уже во втором раунде Московского кубка селебрити от ФК «Деньги». В свою очередь, «Знамя» заняло девятое место в подгруппе 2 Второй лиги, а новый сезон открыло матчами с «Композитом» и «Коломной». Их результаты — поражение 2:3 и победа 1:0 соответственно.

В прошлом сезоне Кубка России «Амкалу» с ходу удалось преодолеть две стадии. В 1/256 финала медийный клуб прошел «Зоркий» из Красногорска в серии пенальти, а в 1/128 обыграл «Тверь» со счетом 1:0 в основное время. Свое продвижение по турнирной сетке медийный коллектив завершил в 1/64 финала, уступив петербургской «Звезде» по пенальти. «Знамя» же год назад вылетело сразу после первого матча в Пути регионов — в 1/256 финала команда проиграла «Пересвету» из Домодедово (1:2).