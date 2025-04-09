Клиенты PARI: Андреева не справится с Гауфф в четвертьфинале Madrid Open

29 апреля Мирра Андреева встретится с Кори Гауфф в четвертьфинале турнира Madrid Open. Игра пройдет на кортах комплекса «Caja Magica», начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают россиянку фавориткой матча. Ставки на победу Мирры Андреевой принимаются по коэффициенту 1.80, что соответствует 53% вероятности. Заключить пари на успех Кори Гауфф можно за 2.00, вероятности ее триумфа составляет примерно 47%.

Клиенты PARI в основном ставят на Гауфф. 56% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу американки. На успех Мирры сделано 44%.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют по меньшей мере 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 1.98.

При этом букмекеры считают, что Андреева запишет на свой счет по меньшей мере 12 геймов. Индивидуальный тотал россиянки больше 11.5 котируется за 1.40. Такую же ставку на ее соперницу можно 1.50.

У Мирры есть старые счеты к американке — в 2023 году она дважды проиграла Гауфф на Ролан Гаррос и US Open. Первый матч был более конкурентным и завершился со счетом 6:7(5), 6:1, 6:1. Во второй раз Кори победила более уверенно, забрав победу при счете 6:3, 6:2.

Обе спортсменки прошли относительно простой путь к четвертьфиналу, победив большую часть соперниц в двух сетах. Так, Мирра Андреева одолела Марию Бузкову, Магдалену Френх и Юлию Стародубцеву. В свою очередь, Кори Гауфф разобралась с Даяной Ястремской, Энн Ли и Белиндой Бенчич.