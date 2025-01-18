Клиенты PARI ставят на победу «Арсенала» над «Астон Виллой» в матче АПЛ

18 января «Арсенал» и «Астон Вилла» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами «канониров». Коэффициент на успех «Арсенала» — 1.40, что соответствует примерно 66% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Астон Вилла», можно за 6.80 (около 13%). Ничья котируется за 4.40 (приблизительно 21%).

Клиенты PARI уверены в победе лондонского клуба. На успех «Арсенала» приходится около 98% от общего объема ставок на исход матча.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.80. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.00.

Аналитики PARI сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Арсенал», и «Астон Вилла», сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.80. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.95.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа хозяев 1:0 или 2:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроют «канониры», можно поставить за 1.42. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 3.20.

«Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 43 очка. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидера — «Ливерпуля» — на четыре очка, при этом у мерсисайдцев игра в запасе. В своем последнем матче «канониры» в дерби обыграли «Тоттенхэм» (2:1). Шансы команды стать чемпионом оценили коэффициентом 4.50. На то, что «Арсенал» завершит сезон в двойке сильнейших, дают котировку 1.30.

«Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает седьмое место в АПЛ. Подопечные Унаи Эмери выиграли три последних матча во всех турнирах. Поставить на чемпионство «вилланов» в этом сезоне можно за 500.00, а финиш сезона в четверке сильнейших оценили в 8.00.