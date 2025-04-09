Клиент PARI поставил 400 000 рублей на матч «Барселоны» с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Интер». Встреча состоится на Олимпийском стадионе «Монтжуик» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры в столице Каталонии букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» можно сделать ставку по коэффициенту 1.68, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.30 (приблизительно 23%). Котировки на триумф «Интера» составляют 5.10 (около 18%).

По оценкам аналитиков PARI, «Барса» также явный фаворит по итогам двухматчевого противостояния. На выход испанского клуба в финал установлен коэффициент 1.55 (около 62%). Вероятность прохода «Интера» в решающую стадию котируется за 2.45 (приблизительно 38%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барсы». Примерно 94% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на победу сине-гранатовых. Еще 4% от всего оборота сделано на триумф «Интера», а 2% — на ничью. В общем обороте ставок на исход противостояния соотношение 99% на 1% в пользу каталонцев.

Аналитики PARI ждут, что команды Ханса-Дитера Флика и Симоне Индзаги забьют общими усилиями как минимум три гола. Поставить на это можно за 1.60. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.35. Котировки на обмен голами составляют 1.65. Обратный исход доступен за 2.25.

Прогнозируемый счет матча — 2:1 в пользу хозяев за 8.50. Из игроков «Барселоны» с наибольшей долей вероятности сможет отличиться Ферран Торрес, а в составе «Интера» — Лаутаро Мартинес. Котировки на голы в их исполнении составляют 2.40 и 3.55 соответственно. Шансы лучшего бомбардира турнира Рафиньи продлить свою серию и забить 13-й гол оценены коэффициентом 2.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 400 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух событий, поставив на то, что «Барса» забьет «Интеру» не менее двух голов, за 1.60 и на обмен голами в полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт» за 1.90. Общий коэффициент экспресса — 3.04. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 816 000 рублей.

Перед сегодняшней игрой «Барса» лидирует с четырехочковым отрывом в чемпионате Испании, а «Интер» идет на втором месте в Серии А, отставая на три балла от «Наполи». В плей-офф Лиги чемпионов в XXI веке «Барселона» и «Интер» пересекались лишь раз. В 2010 году «нерадзурри» под руководством Жозе Моуринью прошли «Барсу» (3:1, 0:1) и выиграли Лигу чемпионов. Тогдашняя встреча, как и нынешняя, состоялась в полуфинале.

«Барселона» пять раз выигрывала Лигу чемпионов и считается вторым по силам претендентом на триумф в этом сезоне. В линии PARI котировки «Барсы» на успех составляют 2.95, выше (2.30) только у «ПСЖ» после победы 1:0 в первом полуфинальном матче над «Арсеналом». Шансы «Арсенала» и «Интера» котируются за 6.50 и 7.50 соответственно.