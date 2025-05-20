PARI: «Барселона» завершит сезон на мажорной ноте победой над «Атлетиком»

25 мая состоится заключительный тур Ла Лиги. Одним из центральных матчей станет противостояние «Барселоны», уже завоевавшей трофей, и «Атлетика Бильбао», который гарантировал себе место в ЛЧ на следующий сезон. Поединок пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики считают, что у гостей чуть больше шансов набрать три очка. Поставить на победу «Барселоны» можно по коэффициенту 2.10, что соответствует примерно 45% вероятности. Успех хозяев оценивается коэффициентом 3.25 (около 29%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.75 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI также уверены в успехе гостей: на победу «Барселоны» приходится около 94% от общего объема ставок на исход матча, 2% — на триумф «Атлетика» и 4% — на ничью.

Аналитики ожидают крайне результативный матч. Вероятность того, что «Атлетик» и «Барселона» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.16. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.55. Сразу четыре забитых мяча можно взять за 2.25, а пять голов — за 3.95. Коэффициент на исход, при котором команды обменяются голами, составляет 1.50. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.60.

«Барселона» с большим отрывом стала самой результативной командой Ла Лиги — за 37 туров каталонцы забили 99 мячей. За пять последних матчей у команды 13 голов — почти по три мяча за игру. Коэффициент на индивидуальный тотал гостей больше 0.5 составляет 1.15, тотал больше 1.5 — 1.77, а тотал больше 2.5 — 3.25.

«Атлетик» гораздо менее результативен — в последних пяти матчах у команды только пять забитых мячей, но при этом клуб выиграл три предыдущих матча в Ла Лиге. Ставка на гол хозяев доступна за 1.27. Вероятность того, что «Атлетик» забьет минимум дважды, оценивается котировкой 2.35.

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей. Пользователь PARI собрал экспресс из семи событий, включив в него ставку на тотал больше 2 мячей в матче «Барселоны» и «Атлетика» за 1.22. Общий коэффициент экспресса составил 6.65.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 8.50. Коэффициент 9.00 аналитики дают на победу «Барселоны» со счётом 2:1. Ставка на победу хозяев со счётом 2:1 доступна за 12.00.