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25 мая 9:35ГлавнаяНовости

PARI: «Барселона» завершит сезон на мажорной ноте победой над «Атлетиком»

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей
Руслан Ипполитов

25 мая состоится заключительный тур Ла Лиги. Одним из центральных матчей станет противостояние «Барселоны», уже завоевавшей трофей, и «Атлетика Бильбао», который гарантировал себе место в ЛЧ на следующий сезон. Поединок пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики считают, что у гостей чуть больше шансов набрать три очка. Поставить на победу «Барселоны» можно по коэффициенту 2.10, что соответствует примерно 45% вероятности. Успех хозяев оценивается коэффициентом 3.25 (около 29%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.75 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI также уверены в успехе гостей: на победу «Барселоны» приходится около 94% от общего объема ставок на исход матча, 2% — на триумф «Атлетика» и 4% — на ничью. 

Аналитики ожидают крайне результативный матч. Вероятность того, что «Атлетик» и «Барселона» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.16. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.55. Сразу четыре забитых мяча можно взять за 2.25, а пять голов — за 3.95. Коэффициент на исход, при котором команды обменяются голами, составляет 1.50. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.60.

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«Барселона» с большим отрывом стала самой результативной командой Ла Лиги — за 37 туров каталонцы забили 99 мячей. За пять последних матчей у команды 13 голов — почти по три мяча за игру. Коэффициент на индивидуальный тотал гостей больше 0.5 составляет 1.15, тотал больше 1.5 — 1.77, а тотал больше 2.5 — 3.25.  

«Атлетик» гораздо менее результативен — в последних пяти матчах у команды только пять забитых мячей, но при этом клуб выиграл три предыдущих матча в Ла Лиге. Ставка на гол хозяев доступна за 1.27. Вероятность того, что «Атлетик» забьет минимум дважды, оценивается котировкой 2.35.

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей. Пользователь PARI собрал экспресс из семи событий, включив в него ставку на тотал больше 2 мячей в матче «Барселоны» и «Атлетика» за 1.22. Общий коэффициент экспресса составил 6.65.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 8.50. Коэффициент 9.00 аналитики дают на победу «Барселоны» со счётом 2:1. Ставка на победу хозяев со счётом 2:1 доступна за 12.00.

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На карте:googleyandex
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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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