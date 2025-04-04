Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге

5 апреля в матче 30-го тура Ла Лиги лидер чемпионата «Барселона» примет «Бетис» на своем поле. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.35, что соответствует примерно 73% вероятности. Триумф «Бетиса» котируется за 7.60 (около 12%). Ничья оценивается в 5.60 (примерно 12%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок исход встречи почти 100% приходится на победу «Барселоны».

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.40. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 3.00. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.63. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.25. Последний раз команды встречались между собой в январе в рамках Кубка Короля. Тогда «Барселона» разгромила соперника со счетом 5:1.

Самым вероятным исходом матча считается успех лидеров чемпионата со счётом 2:0. Он котируется за 9.00. Победа «Барсы» 2:1 оценивается в 9.50, а остальным результатам соответствуют трехзначные коэффициенты.

Самая крупная ставка на субботнюю игру — 381 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на то, что «Барса» победит и забьет не менее двух мячей, по коэффициенту 1.48. Общий коэффициент ставки — 1.78.

«Барселона» претендует на победу сразу в трех турнирах. В Ла Лиге подопечные Ханса Диттера Флика идут на первом месте, в Кубке Короля прошли в финал (где сыграют против мадридского «Реала»), а в Лиге Чемпионов — в четвертьфинал, где встретятся с дортмундской «Боруссией». Каталонцы в последних десяти матчах во всех турнирах команда выиграли девять раз. Шансы «Барсы» завоевать золото в Ла Лиге по итогам сезона котируются за 1.23.

«Бетис» идет на шестом месте в чемпионате, имея в активе 47 очков. Команда в Ла Лиге идет на серии из шести побед подряд. В том числе клуб одолел «Реал Мадрид» (2:1). Шансы «Бетиса» попасть в топ-4 по итогам сезона оценены коэффициентом 19.00.